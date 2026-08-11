Туристка пострада сериозно, повлечена от реактивната струя на самолет в Гърция

Италианска туристка е пострадала тежко в близост до летището на гръцкия остров Скиатос, след като е била повлечена от реактивната струя от двигателите на излитащ самолет, съобщава „Катимерини“. При инцидента, станал вчера по обяд, 52-годишната жена е получила сериозна черепно-мозъчна травма.

Пострадалата първоначално е била откарана в здравния център на Скиатос, където лекарите са преценили, че травмите й са прекалено тежки за възможностите там и по-късно е била прехвърлена спешно по въздух в болницата в град Волос.

Властите разследват обстоятелствата, при които туристката се е озовала на опасното място.

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Друго гръцко издание, „Та неа“, коментира, че инцидентът отново прави актуален въпросът за летището на Скиатос, което през последните години се превърна в популярна дестинация на любителите на т.нар. „плейн спотинг“ (plane spotting), т.е. наблюдаване и фотографиране на самолети.

Специфичното разположение на летището позволява от определени точки да бъдат наблюдавани излитащи и кацащи самолети от малко разстояние. Това привлича много посетители от Гърция и от чужбина.

Това обаче крие сериозни рискове от реактивната струя на двигателите. Миналата година пак там пострада германска туристка. През 2022 г. британка получи черепно-мозъчна травма, докато наблюдаваше излитащ самолет на Скиатос.

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