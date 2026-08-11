Падна с колелото: Мицотакис е ранен (СНИМКА)

Инцидент с велосипед е претърпял гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, съобщава гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на местни медии във вторник. Инцидентът обаче станал ден преди това на гръцкия остров Крит. Гръкият министър-председател е бил лекуван за кратко в болница в критския град Ханя. Нараняванията му са класифицирани като леки. Мицотакис получил наранявания на ръката и драскотини след инцидента.

Първата медия съобщила за случая е критският сайт flashnews.gr.

Гръцкият премиер поговорил с персонала на болницата

Гръцкият министър-председател посетил амбулаторните клиники на болницата. Мицотакис не пропуснал да си побъбри с хора и персонал, а след като му беше оказана първа помощ, напуснал болницата, допълва гръцката телевизия Skai.

Вижте Мицотакис на велосипед

Кадри в Ιnstagram, публикувани от гръцката медия tanea.gr, показват Мицотакис на снимка с велосипед.

Кадърът вероятно не е от инцидента, но показва, че гръцкият министър-председател обича колоезденето и дори не се страхува да кара на скалисти и стръмни места, където е заснет.

Дали това е любимият спорт на гръцкия държавник - не може да се направи извод от един кадър, но по всичко личи, че той е широко усмихнат в тази си роля. ОЩЕ: Президентът на Словения катастрофира след почивката си в Хърватия