Не дипломат, а бивш военен: Пенсиониран генерал ще е посланик на САЩ в Босна и Херцеговина

Пенсионираният генерал от морската пехота Роналд Джонсън получи одобрение в Сената на САЩ да поеме задълженията на новия посланик на страната в Босна и Херцеговина, като официалното уведомление за това е пристигнало в Сараево и сега се очаква само издаването на споразумение, за да заеме тази позиция, съобщи хърватската медия "Индекс" след потвърждение от официални лица от Босна и Херцеговина.

Реакции в Сараево: Додик не искаше никой

Очакваното пристигане на новия американски посланик беше незабавно посрещнато от члена на Президентството на Босна и Херцеговина Желка Цвиянович и министъра на външните работи Елмедин Конакович.

Цвиянович посочи, че иска Джонсън да встъпи в длъжност възможно най-скоро, въпреки че нейният партиен шеф Милорад Додик преди това заяви, че би било най-добре САЩ изобщо да нямат посланик в Сараево или БиХ да бъде „покривана“ от Белград или Загреб.

Босненският външен министър Конакович веднага започна да хвали Джонсън. „Доволни сме и щастливи сме от това решение“, каза Конакович в подкаста на Политбюро.

Неговата оценка е, че е добре, че Джонсън е професионален войник, така че очаква, че заради този опит ще бъде особено заинтересован от потенциала на военната индустрия в Босна и Херцеговина, което би могло да проправи пътя за нови инвестиции. „Това (назначение) потвърждава, че все още сме интересни за САЩ“, каза Конакович.

Кой е Роналд Джонсън?

САЩ нямат посланик в Босна и Херцеговина от началото на 2025 г., когато изтече мандатът на Майкъл Мърфи, професионален дипломат, назначен по време на администрацията на президента Джо Байдън.

Оттогава посолството се ръководи от временно управляващия Джон Гинкел, който е участвал особено в реализацията на проекта за газопровод „Южна интерконекторна връзка“, работа, поверена на AAFS Infrastructure and Energy, известна като компания, близка до настоящата администрация на САЩ.

Джонсън, който ще бъде първият посланик на САЩ в Босна и Херцеговина без професионален дипломатически опит и въз основа на номинацията на администрацията на Доналд Тръмп, е известен и като човек от кръга на лоялните хора на настоящия американски президент.

Той започва военната си кариера през 1980 г., като заема редица командни длъжности и участва във военни операции в чужбина и в мироопазващи мисии на ООН. Откакто се пенсионира преди 16 години, той ръководи консултантската фирма Mares Associates LLC, която според официалната му биография е специализирана в международно сътрудничество в областта на сигурността, модернизация на отбраната и стратегически консултантски услуги. ОЩЕ: Още нямат човек от Вашингтон: Скопие май завижда на София за американския посланик