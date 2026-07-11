Пътувате в Гърция: Изискванията за пожарогасител за кола, автобус и кемпер

Стотици българи са избрали Гърция за своята почивка през лятото, като повечето от тях пътуват със собствените си автомобили, кемпери или са се доверили на автобусни превозвачи. В свой предишен материал Actualno.com разясни митовете за аптечката в гръцката страна и част от правилата за движение – сега продължаваме с изискванията за пожарогасителя в колата. Те са заложени в гръцки закон, който действа от 2009 г. насам. Най-общо видът на пожарогасителите зависи от категорията моторно превозно средство.

За шофьорите на коли

Първо трябва да се уточни, че Гърция и България имат разминаване с категориите. Най-общо българската категория В отговаря на гръцката М1, която обхваща МПС с най-малко четири колела, предназначени за превоз на пътници, с не повече от осем места за сядане освен мястото на водача.

За тази категория е необходим един пожарогасител Тип 1, което ще рече: преносим прахов пожарогасител, подходящи за класове на пожар A, B и C и за електрическо напрежение до 1000 V, с минимален пожарогасителен капацитет 8A, 34B, C.

Същите изисквания са и за триколесни превозни средства, оборудвани с двигател с работен обем над 50 cm³ при двигател с вътрешно горене и/или с максимална конструктивна скорост над 45 km/h.

Превоз на пътници и кемпери

За МПС с най-малко четири колела, предназначени за превоз на пътници, с повече от осем места за сядане освен мястото на водача и с максимална допустима маса над 5 тона, са нужни два пожарогасителя от Тип 3, т.е. преносими прахови пожарогасители, подходящи за класове на пожар A, B и C и за електрическо напрежение до 1000 V, с минимален пожарогасителен капацитет 21A, 113B, C.

При съчленените автобуси във всяка секция трябва да бъде поставен по един пожарогасител.

При двуетажни автобуси на две насложени нива трябва да има един пожарогасител Тип 1 на горното ниво, т.е. преносим прахов пожарогасител, подходящи за класове на пожар A, B и C и за електрическо напрежение до 1000 V, с минимален пожарогасителен капацитет 8A, 34B, C.

В случай, че имате автокемпер, ще ви е необходим пожарогасител от Тип 3, което е преносим прахов пожарогасител, подходящи за класове на пожар A, B и C и за електрическо напрежение до 1000 V, с минимален пожарогасителен капацитет 21A, 113B, C. ОЩЕ:Може ли с чехли? Откога влиза в сила аптечката? Край на митовете за гръцките правила за движение

Снимка на екрана: Официален вестник на Гръцката република, брой № 272, 16 февруари 2009 г.

За какво ще следят контролните органи?

Контролните органи обаче ще проверяват за съответните надписи, маркировки и етикети, пожарогасителната способност в съответствие, липсата на износване, корозия или повреди по корпуса им.

Показанията на манометрите на праховите пожарогасители, при които се изисква наличие на манометър, трябва да бъдат в зелената зона. ОЩЕ: По гръцките острови поставят бариери във водата, за да спасят туристите от кръвожадна риба

Пожарогасителите не трябва да са били използвани, дори частично, а предпазната им пломба да е непокътната и на мястото си.

Контролните органи следят и дали те са разположени винаги на определените за тях места и стойки.

Пожарогасителят трябва да е в срок на годност и датата за следващия годишен преглед да не е изтекла и да имат поставен пръстен за проверка върху шийката на пожарогасителя.

Гръцкият закон е от 2009 г. Може да го намерите ТУК.