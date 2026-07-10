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Кошмар на борда: Счупен прозорец за малко да коства живота на пасажер в самолет (ВИДЕО)

10 юли 2026, 20:25 часа 223 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Кошмар на борда: Счупен прозорец за малко да коства живота на пасажер в самолет (ВИДЕО)

Инцидент по време на полет на нискотарифната авиокомпания "Райънеър" от Солун за Меминген. 61-годишен сръбски гражданин за малко да бъде завлечен извън самолета, след като прозореца, до който седял, се счупил. Инцидентът станал около 10 минути след излитане, когато изведнъж прозорецът се счупил. Предполага се, че парче от един от двигателите се е откъснало и се е ударило в люка.

В кабината настъпила декомпресия и настанала паника. Наложило се мъжът да бъде издърпан обратно от съпругата му и други пътници, които били в близост. Пострадалият е с леки наранявания и сериозен уплах, а самолетът е кацнал аварийно обратно на летището в Солун.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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