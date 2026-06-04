Иванка Тръмп, върви си вкъщи: Протести в Албания заради дъщерята и зетя на милиардера президент

"Иванка Тръмп, върви си вкъщи" - този лозунг издигнаха тази седмица албанците на многохилядни протести в Тирана срещу застрояването на крайбрежен район на страната с уникално биоразнообразие, смятан за един от най-екологично крехките в Средиземно море. Еколозите, които се обявиха против строежа на луксозния курорт за 1,6 милиарда долара, заявяват, че случаят е просто безпрецедентен и представлява пълен крах на върховенството на закона, пренебрегване на обществените и екологичните интереси и липса на разрешителни за строеж.

"От началото до края имаше пълна липса на прозрачност", казва Александър Трайче, изпълнителен директор на водещата екологична организация в страната - "Защита и запазване на природната среда в Албания" (PPNEA). Защитниците на дивата природа твърдят, че не имало никакви обществени консултации или публична документация относно разрешителните. Те изискват да се премахне цялата строителна техника в района и нанесените щети върху дивата природа да бъдат възстановени, съобщава The ​​Guardian.

Припомняме, че по-рано тази година дъщерята на американския президент Доналд Тръмп - Иванка Тръмп направи изненадващо посещение в Албания с екип от архитекти и инспектира обекта, на който възнамерява да строи инвестиционната фирма на съпруга ѝ Джаред Къшнър, Affinity Partners. Местни жители съобщиха, че дъщерята на Тръмп е била сериозно охранявана, използвайки израза "придружена от военен ескорт".

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Курортът е планирано да бъде разположен не само на територията на необитаемия остров Сазан, единственият остров на Албания, но и във влажните зони и крайбрежните местообитания на околния морски национален парк. Тези води са едно от последните убежища за средиземноморския тюлен монах и според BirdLife International са дом на над 200 вида птици, много от които са застрашени, включително фламинго и къдроглави пеликани. Според местните жители строителните дейности вече са унищожили много дюни и гори от средиземноморски бор.

Недоволството и възмущението ескалираха в последните дни, след като строителните работници издигнаха бетонна ограда с бодлива тел около обекта близо до Звернец и наеха частна охранителна фирма, която спря достъпа до района дори за хора, които притежават там земя.

"Това вече не е просто екологичен проблем. Това е проблем на гражданите. Той е много по-голям", отбеляза Александър Трайче.

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