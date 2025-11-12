Армията ще охранява и границите в Словения

Членове на словенската армия участват в охраната на държавната граница заедно с полицията след като правителството активира член 37 от Закона за отбрана предния ден, който позволява това, съобщава словенската агенция STA, цитирана от хърватската "Индекс". По този начин полицията ще бъде освободена от задълженията си, свързани с управлението на ситуацията със сигурността, особено в югоизточната част на Словения, пише още в новината.

Тези текстове предвиждат, че словенските въоръжени сили могат да сътрудничат с полицията при по-широката защита на държавната граница в рамките на националната територия в съответствие с планове и след предварително решение на правителството. Членовете на словенските въоръжени сили нямат полицейски правомощия при изпълнението на тези задачи.

Защо се стигна до участието на армията?

Припомняме, че наскоро крайграничното населено място Ново Место беше разтърсено от убийството на 48-годишен мъж пред местен нощен клуб. Убитият Алеш Шутар беше пребит от група роми в нощта на 24 срещу 25 октомври около 2:30 часа сутринта, след като пристигна да вземе сина си, който по-рано беше заплашен.

Засега само 40 военни ще участват в охраната

Според Главна полицейска дирекция, до 40 военнослужещи от словенската армия ще участват в охраната на държавната граница. Сътрудничеството в момента е планирано на границата в района на полицейската дирекция Ново Место, но при необходимост може да бъде разширено и до други полицейски управления, които са най-силно натоварени от проблема с нелегалната миграция, обясниха те.