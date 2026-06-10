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Голяма беля: Шестчленно семейство щъркели създаде проблеми с тока в Гърция

10 юни 2026, 15:39 часа 284 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Голяма беля: Шестчленно семейство щъркели създаде проблеми с тока в Гърция

Гръцкият електроразпределителен оператор си сътрудничи с водеща благотворителна организация за дивата природа, за да осигури нов, безопасен дом за семейство щъркели, чието гнездо върху електрически стълб е изтощавало мрежата, нарушавайки жизненоважни напоителни системи, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Организацията за дивата природа Anima заяви в публикация в социалните мрежи, че гръцкият оператор се е свързал с тях след като гнездото е причинило късо съединение.

То се намирало близо до село Пиргос в земеделския район Орхоменос в централна Гърция.

„Трябваше бързо да се поправи, защото това е време от годината, когато фермерите поливат интензивно посевите си“, каза представител на Anima. ОЩЕ: Как щъркелите преминават Сахара и се ориентират без карта

Щаслив край за щъркелите

„Всичко мина добре. Премахнахме малките и едно яйце, което все още не се беше излюпило, а екипът на оператора инсталира ново, безопасно гнездо", добави природозащитникът.

Anima каза, че двойката възрастни щъркели първоначално изглеждала ужасена от случващото се и след като известно време летяла наоколо, се качила на близък стълб, за да наблюдава случващото се.

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„Всички бяха във възторг, когато след като работата беше завършена, родителите се върнаха при бебетата си“, каза представител на Anima. ОЩЕ: Щъркел се спаси със зрелищен свредел от руски дрон, опитващ се да го удари (ВИДЕО)

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Щъркели Гърция Късо съединение
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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