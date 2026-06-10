Голяма беля: Шестчленно семейство щъркели създаде проблеми с тока в Гърция

Гръцкият електроразпределителен оператор си сътрудничи с водеща благотворителна организация за дивата природа, за да осигури нов, безопасен дом за семейство щъркели, чието гнездо върху електрически стълб е изтощавало мрежата, нарушавайки жизненоважни напоителни системи, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Организацията за дивата природа Anima заяви в публикация в социалните мрежи, че гръцкият оператор се е свързал с тях след като гнездото е причинило късо съединение.

То се намирало близо до село Пиргос в земеделския район Орхоменос в централна Гърция.

„Трябваше бързо да се поправи, защото това е време от годината, когато фермерите поливат интензивно посевите си“, каза представител на Anima. ОЩЕ: Как щъркелите преминават Сахара и се ориентират без карта

Щаслив край за щъркелите

„Всичко мина добре. Премахнахме малките и едно яйце, което все още не се беше излюпило, а екипът на оператора инсталира ново, безопасно гнездо", добави природозащитникът.

Anima каза, че двойката възрастни щъркели първоначално изглеждала ужасена от случващото се и след като известно време летяла наоколо, се качила на близък стълб, за да наблюдава случващото се.

„Всички бяха във възторг, когато след като работата беше завършена, родителите се върнаха при бебетата си“, каза представител на Anima. ОЩЕ: Щъркел се спаси със зрелищен свредел от руски дрон, опитващ се да го удари (ВИДЕО)