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Червен и оранжев код: Дъжд, бури и градушки в почти цяла Гърция

24 юли 2026, 13:59 часа 694 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Червен и оранжев код: Дъжд, бури и градушки в почти цяла Гърция

Гръцката метеорологична служба издаде предупреждение за опасно време с интензивни валежи и бури на много места в страната днес през целия ден и утре преди обяд, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА. Очаква се голяма честота на гръмотевичната дейност и локални градушки. Още: Внимание, ако пътувате към Гърция: Ерминио носи опасни порои и ветрове (ВИДЕО)

Червен код за днес е в сила за остров Евбея (Евия) и морските райони източно от Тесалия, а оранжев – за района на Солун, Халкидическия полуостров, префектурите Пиерия и Иматия, източната част на Тесалия, източната част на Континентална Гърция, включително столицата Атина, както и островите в североизточната част на Егейско море (Лимнос, Тасос, Самотраки).

За утре е в сила червен код за Евбея и Спорадските острови, а жълт – за Лимнос, Тасос и Самотраки и за района на Магнисия в източната част на Тесалия. Още: Опасно време в страната: Порои, гръмотевици и риск от наводнения

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Гърция бури опасно време червен код
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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