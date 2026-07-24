Червен и оранжев код: Дъжд, бури и градушки в почти цяла Гърция

Гръцката метеорологична служба издаде предупреждение за опасно време с интензивни валежи и бури на много места в страната днес през целия ден и утре преди обяд, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА. Очаква се голяма честота на гръмотевичната дейност и локални градушки. Още: Внимание, ако пътувате към Гърция: Ерминио носи опасни порои и ветрове (ВИДЕО)

Червен код за днес е в сила за остров Евбея (Евия) и морските райони източно от Тесалия, а оранжев – за района на Солун, Халкидическия полуостров, префектурите Пиерия и Иматия, източната част на Тесалия, източната част на Континентална Гърция, включително столицата Атина, както и островите в североизточната част на Егейско море (Лимнос, Тасос, Самотраки).

За утре е в сила червен код за Евбея и Спорадските острови, а жълт – за Лимнос, Тасос и Самотраки и за района на Магнисия в източната част на Тесалия. Още: Опасно време в страната: Порои, гръмотевици и риск от наводнения