В наша съседка заваля сняг (СНИМКА)

Застудяването, което усетихме днес, донесе и лек снеговалеж на Шар планина, пише македонската медия "Независен". Над Попова шапка е валяло сняг, въпреки че е средата на лятото. Македонският метеоролог Славчо Попоски в социалните мрежи публикува снимки от Попова шапка, посочвайки, че по високите части от планината се забелязва сняг, допълва "Плюс инфо". „Вярвате или не: Днес, 24 юли, на Шар планина и то над Попова шапка падна сняг“, написа Попоски в публикацията си във "Фейсбук", добавяйки, че неговата прогноза се е изпълнила.

В България температурите се понижиха

В разгара на лятото температурите и в България се понижиха значително.

Максималните днес са между 18°-20° в западните райони до 26°-28° в източните, в София - около 19°, показва прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

Жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи е обявен в 10 области на страната. Очакват се дъждове, средно около 20-35 mm за 24 часа.

Новините за утрешния ден обаче са добри. Очаква се слънцето да се върне в сряда, 25 юли 2025, като прогнозата за утрешния ден е на запад облачността да продължи да се разкъсва и да намалява. В много райони утре ще има предимно слънчево време. ОЩЕ: "Слънцето се връща": Проф. Рачев обяви кога си отива студът