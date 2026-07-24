"Положителен импулс": Муцунски обяви новини за България

Министърът на външните работи и външната търговия на югозападната ни съседка Тимчо Муцунски загадъчно заговори за положителен импулс за европейската интеграция на страната, но не разкри повече подробности, предаде "Дойче веле". От думите му се разбра, че Северна Македония е в постоянна комуникация с държавите членки на Европейския съюз, с институциите на ЕС и с България, за да се намери решение "за деблокиране на процеса на европейска интеграция".

„Работим ли върху решение? Разбира се. През последните две години не сме спирали да работим за намирането на справедливо и устойчиво решение“, каза министърът.

С тезата, че някой блокиране на процеса на европейска интеграция, властта в Северна Македония обвинява всеки друг, но не и себе си за липсата на напредък. Проблемът всъщност е, че никой не я е блокирал, защото условието за започване на преговори е вписване на българите в македонската конституция, което Скопие не прави вече четвърта година.

"Засега са само разговори"

„Докато всички участващи страни не постигнат съгласие, става въпрос само за разговори. Смятаме, че деблокирането на процеса и необходимостта страната да започне преговори за присъединяване с ЕС са от стратегическо значение за страната, региона и Европейския съюз“, подчерта Муцунски.

„Ако водим индивидуални разговори публично, това няма да ни доведе доникъде. Нямаме друга алтернатива, освен да търсим решение“, каза Муцунски. Той подчерта, че всяко възможно решение ще бъде в рамките на принципите и постулатите, които правителството публично е представило. ОЩЕ: Андрей Ковачев към Мицкоски и Муцунски: Престанете да търсите „магически“ гаранции - изпълнете договореното