Фронтекс спаси десетки мигранти край Крит

Плавателен съд, управляван от граничната агенция на Европейския съюз Frontex, спаси 42 мигранти южно от остров Крит в петък, съобщиха гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на гръцките власти. Лодката с мигранти е била забелязана от самолет на Frontex на около 57 морски мили юго-югоизточно от пристанището Калой Лименес, в регионалната единица Ираклион.

Кораб на Frontex е извършил спасителната операция с помощта на три товарни кораба, плаващи в района. Спасените мигранти бяха транспортирани безопасно до пристанището Калой Лименес.

Властите не предоставиха веднага информация за националността на мигрантите.

Бумът на мигранти в Гърция

Припомняме, че серия от инциденти южно от островите Крит и Гавдос през Великденския период породи безпокойство относно потоците от мигранти от Либия към Гърция. Само за 48 часа от ранните часове на неделя до ранните часове на вторник са регистрирани девет отделни случая с бедстващи кораби. Общо 381 души са били спасени, според Министерството на морското дело.

По-рано през февруари Гърция прие закон за "легалната миграция" с гласовете на депутатите от управляващата партия Нова демокрация, докато всички опозиционни партии гласуваха против нормативния акт, съобщава електронното издание на в. "Катимерини". Законът посочва, че мигрантите, които са влезли в страната нелегално, не могат да получат законен статут. Министърът за миграцията Танос Плеврис заяви, че мигрантите, които пребивават в страната незаконно, ще останат нелегални и са застрашени от арест, затвор и репатриране. ОЩЕ: Гърция прие важен закон за миграцията