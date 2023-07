Горските пожари на Родос са извън контрол: Хиляди са евакуирани (ВИДЕО)

Кораби на бреговата охрана и 30 частни лодки се включиха в усилията за извеждане на около 1500 души от плажовете край Киотари и Лардос в югоизточната част на острова. Хората са били известени със SMS-и. Към района пътува и кораб на гръцкия военноморски фрот.

Пред БНТ ситуацията коментира Константинос Тарадзиас - зам.-кмет на град Родос:

"В три района има много големи пожари, 170 пожарникари се брят със стихията. 39 от тях са от Словакия, 15 пожарни участват в гасенето и няколко хеликоптера. Засега обаче не виждаме резултат, защото най-големият ни проблем е вятърът,в този период той е много силен. Вторият ни най-голем проблем е районът Киотари, където има много хотели с почиващи. Слава богу, до този момент нямаме ранени и починали. Както и до момента не е изгоряла нито една жилищна сграда. Единствено три хотела са пострадали, като някои от стаите са изгорели. Най-вероятно някои от пожарите са вследствие на човешка намеса, но ще направим всичко въможно да научим истината. Ще направим разследване. Хващате ме в момент, в който сформираме кризисния щаб, на което ще присъстват и представители на правтелството. Има вероятност да се присъедини лично министър-предсесателят Кириакос Мицотакис. А това, на което най-много се надяваме, е да имаме положителни резултати".

