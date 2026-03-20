Гърция се готви за миграционна вълна от Близкия изток

Гръцките власти вече подготвят мерки за извънредни ситуации предвид ескалацията в Близкия изток. Според правителствена информация, министерствата, отговорни за миграцията и морското дело, действат на три нива, предаде гръцкото издание Kathimerini. Ето защо приемните съоръжения на островите се поддържат на около 30% капацитет, за да се осигури място в случай на увеличен брой пристигащи. Това се подпомага от настоящите намалени миграционни потоци и прехвърлянето на новопристигащи към континента.

На следващо място - бреговата охрана е в пълна бойна готовност, с готов оперативен план за защита на морските граници, ако потоците се увеличат. Подобни мерки бяха прилагани и в предишни ситуации, включително нарастване на Крит миналата година.

Трето, властите обмислят спиране на молбите за убежище, ако е необходимо. Мярката, използвана преди това по време на миграционния натиск върху Крит през 2025 г., би могла да послужи и като възпиращ фактор, ако бъде обявена предварително.

Миграционните потоци към момента

Въпреки тези подготовки, миграционните потоци в момента са по-ниски от миналата година. От януари 2025 г. до 18 март 2025 г. пристигащите са общо 7252, в сравнение с 4010 за същия период тази година. На гръцко-турската граница преминаванията са намалели от 5159 на 1953, което е намаление с 62%.

Според съобщенията Турция е увеличила и сигурността по границата си с Иран, което допринася за намаления брой засега.

Въпросът за миграцията беше обсъден и на ниво ЕС

Въпросът за миграцията беше повдигнат и на европейско ниво след съвместно писмо от министър-председателите на Италия и Дания, призоваващи за координирани действия в случай на нови потоци от Близкия изток и засилена подкрепа за засегнатото население.

Въпросът беше обсъден по време на среща в кулоарите на срещата на върха, където председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта приоритетите, включително преговорите за „регламент за връщане", който позволява на държавите членки да създават центрове за връщане извън Европейския съюз.