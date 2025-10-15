Учени: Този признак на инфаркт и инсулт се проявява при 99% от пациентите няколко години по-рано

„Дейли Мейл“ съобщава, че изследователи от Северозападния университет в Чикаго и Университета Йонсей в Сеул са анализирали данни от 9,3 милиона души и са идентифицирали основния индикатор за евентуален инфаркт или инсулт в бъдеще: високо кръвно налягане.

Признакът на инфаркт и инсулт, който се проявява няколко години преди тях

Учените са проследявали участниците в продължение на две десетилетия, като редовно са измервали кръвното им налягане, холестерола, глюкозата и са проследявали историята им на тютюнопушене. Те стигат до заключението, че 99% от инсултите и инфарктите са предшествани от хипертония, която участниците в проучването не са забелязвали в продължение на няколко години.

„Наред с високото кръвно налягане, факторите включват висока кръвна захар или диагноза диабет, висок холестерол и употреба на тютюн в миналото“, се казва в статията.

Дори сред младите жени, които са с нисък риск от сериозно заболяване, повече от 95% са имали поне един „червен флаг“, преди да получат инсулт или сърдечна недостатъчност.

„Тези резултати много категорично показват, че въздействието на един или повече неоптимални рискови фактори върху сърдечно-съдовите резултати е почти 100 процента“, каза старшият автор на изследването д-р Филип Грийнланд, професор по кардиология в Медицинския факултет на Северозападния университет „Файнберг“.

Авторът на статията подчертава, че сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смърт в световен мащаб, като годишно от тях умират 18 милиона души.

Съдовият хирург Анахита Дуа обяснява кои често срещани ежедневни навици увеличават риска от инсулт. В интервю за Daily Mail тя отбеляза, че заседналият начин на живот като първият навик, който може да доведе до инсулт, тъй като той отключва метаболитни нарушения. Това води до повишени нива на кръвната захар и мазнини и намалени нива на добрия холестерол, което води до увреждане на кръвоносните съдове и натрупване на холестеролни плаки по стените им. Впоследствие могат да се развият тромбоза, хипертония и диабет.

Експертът отбелязва, че лошото хранене се отразява негативно на сърдечно-съдовото здраве. Прекаляването със солени и мазни храни, преработени храни и бързо хранене уврежда стените на кръвоносните съдове с течение на времето. Това увеличава риска от артериална дисекация и образуване на кръвни съсиреци.

Лекарят също така съветва да не се пуши, да се избягва безсънието, както и да не се пропускат редовни медицински прегледи.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение! При наличието на специфични симптоми задължително се консултирайте с лекар!

