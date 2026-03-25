Иран използва България, за да заплаши Румъния с война: Отзвук

"Иранският посланик в България отправя предупреждение към Румъния: "Да внимава да не се превърне в част от тази война". Това предадоха румънската телевизия Antena 3 и CNN.

"Тази война не е война на Румъния или на България. Вие нямате никакво участие в тази война срещу моята страна. Само американците използват различни бази, за да атакуват нашата територия, нашата страна. Ако дадена база се използва за военни действия срещу нашата територия, не би ли трябвало тези бази да бъдат легитимни цели? Не би ли трябвало да отговорим? Румъния трябва да внимава да не стане част от тази война", заяви посланик Али Реза Ирваш пред Нова телевизия на 21 март.

Румънският министър на отбраната Раду Мируца отвърна на изявлението на иранския дипломат предвид моменталната информационна реакция в северната ни съседка. "Аз не коментирам изявленията на един посланик. И аз прочетох новината, за която говорите. Там се съдържаше хипотеза, при която една от страните използва своите бази, за да атакува Иран. В Румъния не сме в такава ситуация. Официалните съобщения от Техеран се отнасяха до правните и политическите последствия, а не до военните последствия", каза Мируца.

На 11 март румънският парламент одобри искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство. След това говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи пръв предупреди Румъния, че ще реагира както правно, така и политически - ОЩЕ: Иран заплаши Румъния, ако позволи САЩ да използват базите й срещу Техеран

Междувременно, д-р Матю Левит, международен експерт по антитероризъм и задълбочен познавач на "Хизбула", публикува във Foreign Affairs материал, с който предупреждава, че ако режимът на аятоласите се почувства съвсем притиснат до стената, може да разшири още повече войната и да нанесе удари и/или да направи саботажи на места извън Близкия изток. Според Левит, няма ли мирно споразумение и продължи ли войната по-дълго, това е неизбежно.

