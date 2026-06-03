Кабинетът "Радев":

София има план: България одобри позиция за срещата на върха за Западните Балкани

03 юни 2026, 18:07 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
София има план: България одобри позиция за срещата на върха за Западните Балкани

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в Срещата на върха Европейски съюз - Западни Балкани, която ще се състои на 5 юни 2026 г. в Черна гора, съобщиха от правителствена информационна служба. Срещата има за цел да потвърди перспективата за членство в ЕС на страните от региона и същевременно, партньорите от Западните Балкани да потвърдят своя ангажимент към осезаем напредък в реформите, отнасящи се до процеса на европейска интеграция, стъпващ на принципа на собствените заслуги.

Не се предвижда заключителен документ

В рамките на форума лидерите ще обсъдят напредъка в постепенната интеграция на Западните Балкани в ЕС, върховенство на правото в държавите от процеса, укрепване на устойчивостта в региона, възможности и предизвикателства пред процеса на разширяване. Не се предвижда приемане на заключителен документ от форума.

Срещата на върха ЕС - Западни Балкани се провежда за втори път в държава от региона, а паралелно с това страната-домакин Черна гора отбелязва 20 години от своята независимост през настоящата година. 

Черна гора предотвратява подривна дейност

Днес черногорската полиция забрани влизането на група от най-малко 90 души от Сърбия, пристигнали днес в Тиват с чартърен полет от Белград, поради, както пишат черногорските медии, предполагаемо подозрение за подривна дейност преди срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която се провежда на черногорското крайбрежие в четвъртък и петък, написа хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: Съмнения за подривна дейност: Черна гора не допуска 90 сръбски граждани

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Западни Балкани Черна гора Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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