Бюджетният дефицит в Унгария се трупа: Орбан обвини Украйна и тръгна да играе с данъците

"Виктор Орбан го закъса яко в Унгария с бюджета - прогнозират дефицит от 5% за 2026 г. и трябва да вдига данъците. Отгатнете с какво ще се оправдае - отгатнахте - с международното положение. Главен виновник е корупцията в Украйна и политиката на ЕС в подкрепа на Украйна. За сведение - Унгария не е дала и пени за Украйна, но корупцията там вдигала данъците в Унгария". Това написа в профила си във Facebook бившия дипломат Илиян Василев.

ОЩЕ: Орбан се закани да съди ЕС за спирането на вноса на руски газ

Орбан го закъса яко в Унгария с бюджета - прогнозират дефицит от 5 процента за 2026 година /максимум предизборни... Публикувахте от Ilian Vassilev в Понеделник, 24 ноември 2025 г.

Данъчни промени

Правителството на Виктор Орбан повиши целевия бюджетен дефицит на Унгария до 5% от БВП за 2025 г., като се очаква той да остане на това ниво и през 2026 г. Решението е част от по-широката стратегия на правителството за справяне с възможни икономически предизвикателства и идва на фона на нарастващи финансови притеснения. Същевременно данъкът за банките беше удвоен до 360 млрд. форинта, като по-високите бюджетни разходи преобърнаха плановете за намаляване на дефицита.

ОЩЕ: Унгария: Западна Европа се опитва да провали новия план на САЩ за Украйна

"Вероятно трябва да намерим разумен баланс. За нас работните места са важни и те се намират главно в производствени и обслужващи предприятия, следователно те са приоритет", каза Орбан. Той заяви, че мерките ще включват отлагане на увеличението на акциза върху горивата с шест месеца, предоставяне на данъчни облекчения на енергийните компании за модернизиране на инфраструктурата и намаляване на данъците за малкия бизнес.

Унгария ще въведе пакет от данъчни облекчения за малкия бизнес на стойност до 90 млрд. форинта, които ще бъдат финансирани с увеличение на данъците за банките преди националните избори догодина.

Изправено пред трета година на стагнация, правителството на Орбан обяви мащабни данъчни облекчения за семействата, увеличение на заплатите, ваучери за храна за пенсионерите и други мерки за укрепване на подкрепата, предаде Reuters.