Войната в Украйна:

Сърбия предупреди гражданите си: Пътувайте в Хърватия само по спешност

05 март 2026, 13:27 часа 409 прочитания 0 коментара
Сърбия предупреди гражданите си: Пътувайте в Хърватия само по спешност

Сърбия предупреди гражданите си да пътувайте в Хърватия само по спешност, пише nova.rs, която се позовава на съвети на Министерството на външните работи на Сърбия. Сръбското МВнР класифицира всички страни по света в четири категории – от зелена до червена, в съответствие с оценката на рисковете за сигурността. Очаквано - в „червената“ категория сръбското външно министерство класифицира 23 държави в Близкия изток, Азия и Африка, до които гражданите на Сърбия не се препоръчва да пътуват от съображения за сигурност.

В „оранжевата“ категория има 28 държави, за които съветът е „пътуване в случай на крайна необходимост“, като единствената европейска държава сред тях е Хърватия. ОЩЕ: Щети по сръбското посолство в Техеран (ВИДЕО)

Обяснението на Сърбия

Фактът, че Хърватия е в оранжевия списък и че сръбските власти не препоръчват пътуване освен „в случаи на крайна необходимост“, предизвика доста изненади както в Хърватия, така и в Сърбия, а „обяснението“, което сръбското Министерство на външните работи публикува с предупреждението за пътуване до Хърватия, остана незабелязано, допълва хърватската медия "Индекс".

„Поради последните събития в Република Хърватия и все по-честите инциденти, напрежение и неблагоприятни обстоятелства за сигурността, препоръчваме на гражданите на Република Сърбия да не пътуват до Република Хърватия през следващия период, освен ако не е абсолютно необходимо".  

Ако пътуването е необходимо, гражданите се призовават да избягват публични събирания и места, където могат да се очакват провокации, да бъдат предпазливи в комуникацията и да се грижат за личната и имуществена безопасност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Вероятно се взимат предвид събитията от края на миналата година с усташки поздрави по време на сръбска културна вечер в Хърватия и отмяната на една сръбска изложба, заради напрежение. ОЩЕ: Всичко започна с фашистки поздрав: Група мъже развалиха сръбска вечер в Хърватия

Има препороъка и за Албания 

В „жълто“ на сръбското Министерство на външните работи са посочени държави, за които важи съветът „пътувайте с допълнителни предпазни мерки“, като сред тях единствената от Европа е Албания. ОЩЕ:  Иранското посолство в Загреб обвини Хърватия в двуличие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Близък изток Хърватия Сърбия пътуване рискове препоръки
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес