Сърбия предупреди гражданите си: Пътувайте в Хърватия само по спешност

Сърбия предупреди гражданите си да пътувайте в Хърватия само по спешност, пише nova.rs, която се позовава на съвети на Министерството на външните работи на Сърбия. Сръбското МВнР класифицира всички страни по света в четири категории – от зелена до червена, в съответствие с оценката на рисковете за сигурността. Очаквано - в „червената“ категория сръбското външно министерство класифицира 23 държави в Близкия изток, Азия и Африка, до които гражданите на Сърбия не се препоръчва да пътуват от съображения за сигурност.

В „оранжевата" категория има 28 държави, за които съветът е „пътуване в случай на крайна необходимост", като единствената европейска държава сред тях е Хърватия.

Обяснението на Сърбия

Фактът, че Хърватия е в оранжевия списък и че сръбските власти не препоръчват пътуване освен „в случаи на крайна необходимост“, предизвика доста изненади както в Хърватия, така и в Сърбия, а „обяснението“, което сръбското Министерство на външните работи публикува с предупреждението за пътуване до Хърватия, остана незабелязано, допълва хърватската медия "Индекс".

„Поради последните събития в Република Хърватия и все по-честите инциденти, напрежение и неблагоприятни обстоятелства за сигурността, препоръчваме на гражданите на Република Сърбия да не пътуват до Република Хърватия през следващия период, освен ако не е абсолютно необходимо".

Ако пътуването е необходимо, гражданите се призовават да избягват публични събирания и места, където могат да се очакват провокации, да бъдат предпазливи в комуникацията и да се грижат за личната и имуществена безопасност.

Вероятно се взимат предвид събитията от края на миналата година с усташки поздрави по време на сръбска културна вечер в Хърватия и отмяната на една сръбска изложба, заради напрежение.

Има препороъка и за Албания

В „жълто" на сръбското Министерство на външните работи са посочени държави, за които важи съветът „пътувайте с допълнителни предпазни мерки", като сред тях единствената от Европа е Албания.