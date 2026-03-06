Престъпление от омраза: Маскирани надраскаха българския културен клуб в Битоля (СНИМКИ)

След нестихващият език на омразата срещу българите и България в Северна Македония имаме още едно престъпление от омраза. За пореден път на прицел е сградата на закрития български културния център "Иван Михайлов" в Битоля, става ясно от "Фейсбук" профила на центъра. Маскирани лица са нарисували върху стените нецензурни символи и "Македония на македонците".

Подаден е сигнал до всички компетентни институции, като подателите от клуба се надяват извършителите ще бъдат разкрити и подведени под отговорност, но се съмняват, че това ще се случи.

Това не е първият път, в който клубът е атакуван. Припомняме, че през юни 2022 г. българският културен клуб бе подпален. През април 2023 г. пък имаше ново нападение вече срещу закрития български културен център "Иван Михайлов" в Битоля. Този път надписът на клуба беше залят с черна боя. ОЩЕ: След палежа: Българският клуб в Битоля отново отвори врати

Как тълкуват македонските българи посланието "Македония на македонците"?

"Оставяме настрана вулгарността, присъща за носителите на омраза срещу нас, македонските българи. Няма да коментираме и техния страх, защото само хора с малки души могат да крият лицата си, докато извършват един по същество политически акт.Но няма как да не обърнем внимание на призива "Македония на македонците". Това е призив на историческото ВМРО, подкрепян и от нашия патрон, Иван Михайлов, който в миналото е имал прогресивен и инклузивен смисъл - една обща държава на всички етноси, населяващи географския регион Македония - българи, турци, албанци, власи и всички други", посочват от културния център.

Те обръщат внимание, че днес обаче този призив се използва от най-ретроградните националисти в Северна Македония като израз на техния стремеж към "чиста" нация - държава, в която са допустими само едно самоопределение и един тип мислене.

"Няма как дедите на тези страхливци да не обърат в гробовете си, ако научат до колко е изкривено едновремешното послание за свобода и равенство", се посочва още в поста на Културен център "Иван Михайлов" в Битоля.

Задаваме си и един важен въпрос. Кой и защо в Северна Македония се опитва да вкара македонската тема в изборите на съседна и братска България? Всички са наясно, че българското общество е особено чувствително към престъпленията, извършвани срещу българите от тази страна на границата. Дали това не е пореден опит да се създаде оправдание за нечия неспособност или дори нежелание да гарантира равни правай на македонските българи, да промени конституцията, да изпълни поетите ангажименти по Плана за действие по правата на общностите?

Първи реакции

Почти веднага след това бившият външен министър Георг Георгиев реагира в социалната мрежа и нарече вандалската проява недопустима и дръзка провокация срещу българите и българщината в западната ни съседка.

"Пътят към ЕС е свързан не само с формални критерии, но също със споделени ценности. На този етап аз не мога да разпозная такива.

Омразата, нетърпимостта и посегателствата срещу правата на хората и общностите в РСМ вече са опасен рецидив, който няма да бъде толериран", посочва Георгиев. ОЩЕ: Ново нападение срещу българския културен център в Битоля