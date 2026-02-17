"Изроди" и "въображаеми българи": На Илинден - Тирана не й остана нищо друго освен език на омразата

След като беше разобличена в статия на Actualno.com - на македонистката организация "Илинден - Тирана" не й остава нищо друго - освен езика на омразата, който изглежда добре владее. Повод за новата порция омраза е статията на медията ни със заглавие "Паника сред македонистите заради българите в Албания: Създадоха нов проводник на пропаганда, в която става въпрос за новия сайт на организацията minoritete.al, видимо създаден набързо уж за всички малцинства в Албания, но отразяващ само македонското, което далеч не е единствено. В статията си обръщаме внимание, че във въпросния сайт за малцинствата се забелязва език на омразата срещу българите и по всичко личи, че това ще бъде нов източник на пропаганда.

Новата порция език на омразата

Македонистката организация прави слаб опит да ни опровергае, като за целта пише в статия-отговор за "български изроди" и "въображаеми българи в Албания".

Едно от вечните твърдения на Илинден - Тирана е, че българи в албанската страна няма. Това повтаря и сега, въпреки че сигурно вече всеки наш читател е научил наизуст колко българи има в Албания - 7057, които са се проброили на последното официално преброяване там.

Прави впечатление, че в началото на своята статия- отговор македонистката организация пише за "въображаеми българи", но накрая ги нарича "новоизлюпени". Последно - въображаеми ли са или новоизлюпени?

Логиката не позволява и двете твърдения да са верни, въпреки че историческата истина и фактите са, че те нито са новоизлюпени, нито са въображаеми. Това е и причината да бъдат признати, защото отговарят на субективните и обективни критерии за малцинство, а именно идентичност, език, култура, самоопределяне. С последното изречение някак си увисва и твърдението на Илинден - Тирана, че страната ни извивала ръцете на Албания за ЕС, за да признае българите. Не, просто те отговарят на критериите за малцинство.

Снимка на екрана: vesnik-ilinden

В материала на Actualno.com няма дума против македонското малцинство

Вестник "Илинден - Тирана" твърди, че "българските медии се насочват към унижаване и отричане на дейността на македонците в Албания".

Това обаче не е вярно. В статията ни, която те визират, няма нито дума срещу македонското малцинство. Нещо повече - няма дори намек за лошо отношение, някакво принизяване или както те твърдят "унижаване".

В материала сме изброили само факти от официални източници в Албания. ОЩЕ: Студио Actualno Балкани "разбуни кошера" на организациите на македонизма

Целта е дезинформация

Прави впечатление, че заглавията на техния отговор много наподобява на материала на Actualno.com само че в обратна посока, което е признак, че целта е дезинформация.

Статията е озаглавена "Истината за македонците в Албания: Паниката сред българите". Само че завършекът на Илинден - Тирана издава друго:

"Просто посочваме, че като ни отправят открити заплахи, те няма да ни заглушат и с техните златни монети няма да ни купят. Македонците са оцелели и ще оцелеят!".

Факт е, че никой не ги е заплашвал, но е факт, че от последното им изречение издава паника. С други думи - "паникьосаният вика: дръжте паникьосания".

Лъжа е, че няма български организации в Албания

Илинден - Тирана твърди още, че няма български асоциации в Албания.

"Фактът, че никога не е имало българи в Албания, е постановен, че от 1990 до 2027 г. не е създадена нито една местна българска асоциация и не е публикувана нито една книга от българи за живота и живота на българите в Албания", пише въпросният вестник, въпреки че е малко странно да знае какво ще стане до 2027 г.

Справка в сайта на Изпълнителната агенция за българите в чужбина показва, че на територията на Албания има 9 организации, шест дружества и три културни организации. български дружества. Три от тях са в албанската столица Тирана, две в Елбасан, по едно в Голо Бърдо, Корча, Кукъс и в село Стеблево.

Най-старото е Kултурно дружество “Просперитет – Голо Бърдо” в Тирана, което е създадено като неправителствена организация през 2000 г., а най-новото е „Дружество за българска идентичност“ в Тирана през септември 2024 г.

Снимка на екрана: Изпълнителна агенция за българите в чужбина

Междувременно небезисвестна е дейността на Фондация "Българска памет", която организира безплатни прегледи, както и консултация за хора с репродуктивни проблеми и куп културни и образователни инициативи. А какво са направили от Илинден - Тирана за населението, живеещо в Голо Бърдо, Корча, Преспа, Гора и други? Манипулациите и българите в Албания: Софика Мале в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)