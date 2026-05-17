DARA счупи рекорда за най-голяма разлика между победител и подгласник в "Евровизия" (ВИДЕО)

Дара спечели безапелационно „Евровизия“ с песента си „Бангаранга“. За първи път от 2017 година журито и публиката бяха единодушни в избора си на победител на песенния конкурс. Дара получи общо 516 точки от останалите държави участнички, с преднина от 173 точки пред песента на Израел, класирала се на втора позиция. Така снощи беше счупен и рекордът за най-голяма разлика между победител и неговия подгласник в историята на конкурса.

България беше фаворит при журитата на четири страни – Австралия, Дания, Литва и Малта. Максималният брой от 12 точки на телевизионните зрители „Бангаранга“ получи общо 10 пъти. Отново Австралия, Дания и Литва възнаградиха Дара и с максималния сбор от 24 точки от жури и публика.

Най-малка беше подкрепата за песента ни от Украйна, където тя беше едва седма в класацията на публиката, а при професионалното жури остана извън топ 10.

