Балкански драми и сръдни след "Евровизия": Сърбия не дала точки на Хърватия, Молдова - на Румъния

"Евровизия" свърши, България спечели, но останалите балкански държави потънаха в шок, гняв и сръдни. Напрежение настана при гласуването след размяната на точки по линията Сърбия - Хърватия и Молдова - Румъния.

Социалните мрежи завряха от коментари на възмутени потребители, че добросъседските отношения са нарушени от резултатите на "Евровизия".

Драмата Сърбия - Хърватия

Йелена Томашевич, която представи Сърбия на "Евровизия 2008" с песента "Oro", отговори на критиките след гласуването на журито на Сърбия на големия финал на "Евровизия 2026".

Певицата беше част от сръбското професионално жури, което гласува по време на финала снощи.

Напрежението в региона нарасна, след като сръбското жури присъди 0 точки на хърватската група "Lelek", докато хърватското жури даде на сръбската песен "Lavina" максималните 12 точки.

В Instagram Томашевич поясни личното си гласуване.

"Скъпа Зоря и прекрасни дами от "Lelek", поздравления за невероятното ви изпълнение. Получихте висок брой точки от мен снощи. Съжалявам, че това не се отрази в крайното класиране на журито. Нека вашите точки не бъдат основното впечатление от състезанието. През 2005 г. получих 0 точки от журито за песента си "Jutro". Знам какво е чувството. Изпращам ви голяма прегръдка", коментира Томашевич.

Зоря е сръбска авторка на песни и певица, която е съавтор на хърватската песен "Андромеда" на женската група "Lelek", която представи Загреб на тазгодишната "Евровизия".

Въпреки напрежението, хърватската група подчерта, че резултатите от вота на журито не са повлияли на отношенията им със сръбските им колеги.

"Нямаме нищо против група "Lavina". Всъщност прекарахме време заедно във Виена и те ни казаха, че ни подкрепят напълно", заявиха от "Lelek", като подчертаха, че колегиалността е по-важна от политиката на гласуване.

Драмата Молдова - Румъния

Проблем се създаде и между Румъния и Молдова.

След ожесточени критики в социалните мрежи в Молдова, молдовският телевизионен оператор Teleradio Moldova публикува официално изявление след като журито на страната на присъди само 3 точки на Румъния на финала.

Журито беше критикувано от молдовската общественост, като мнозина очакваха то да е присъдило на Румъния максималните 12 точки.

"TRM по никакъв начин не е повлияла на решението на журито, което е взето независимо. Освен това, TRM се е опитала да гарантира прозрачност на процеса, като е назначила нотариус, който е наблюдавал гласуването. Подчертаваме, че крайният резултат от гласуването на журито по никакъв начин не представлява позицията на TRM", се казва в изявлението.

Телевизионният оператор ясно заяви, че молдовското жури е следвало указанията, посочени в правилата на конкурса за песен на "Евровизия", и всеки член на журито е гласувал независимо, без никакво влияние от молдовската телевизия.

Молдовското жури присъди максималните си 12 точки на Полша.

В крайното класиране на тазгодишната "Евровизия" Румъния се класира на 3-о място, след България и Израел.