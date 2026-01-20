Кафявите мечки завладяват Гърция: Какви са щетите?

Кафявите мечки изглежда завладяват Гърция. Това се дължи на популацията им, която почти се е удвоила през последните години, без да се наблюдава увеличение на щетите по добитъка, пчеларството или селското стопанство, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на проучване на екологичната организация Arcturos. Според последната им оценка популацията на кафявите мечки е около 900 през 2025 г., в сравнение с 450 на 500 през 2019 г.

Щетите, свързани с мечки

Проучването е прегледало 7067 заявления за обезщетение, подадени до Гръцката организация за селскостопанско осигуряване (ELGA) от 1999 до 2020 г. за щети, свързани с мечки, на обща стойност около 4,1 милиона евро. Животновъдството е отговорно за 59,4% от загубите, следвано от пчеларството с 23% и селскостопанското производство със 17,6%, съобщи Arcturos.

Въпреки възстановяването на населението и географското разширяване, общите щети не са се увеличили, добави Арктурос. Исковете за обезщетения са се увеличавали до 2009 г., след което са намалели и са се стабилизирали през 2012 г. до нива, подобни на тези, регистрирани през 1999 г.

Къде се наблюдава ръстът на мечешките набези?

Арктурос заяви, че загубите остават стабилни или намаляват в райони с дългосрочно присъствие на мечки и превантивни мерки, докато увеличенията се наблюдават главно там, където мечките са се завърнали наскоро. Щетите следват ясни сезонни модели, като достигат пик през септември за добитъка и селското стопанство и през юни за пчеларството.