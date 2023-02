Кира е българско куче, което помага за справяне с щетите от земетресенията в Турция (ВИДЕО)

Това стана ясно от видео, разпространено в социалните мрежи.

Над 15 000 са вече жертвите в Турция и Сирия след поредицата разрушителни земетресения от понеделник насам.

Продължава търсенето на оцелели под рухналите сгради. Въпреки огромния брой загинали, не спират и новините за спасени хора, а сред тях има и много деца.

ОЩЕ: Наш спасител в Турция: Времето напредва, нямаме успех, има само жертви

Kira (sp?) the Bulgarian sniffer dog just indicated someone might still be alive under the rubble of this apartment building in Adana. Rescuers are redoubling their efforts.



And I got a 🐕kiss. Tears in my eyes, truly. It is impossible not to be affected here. pic.twitter.com/LM8oPB5K7d