"Не се интересуваме тези сгради дали са законни": Варненският кадастър за "Баба Алино"

Функциите по закон на нашата служба са регистриращи, докато строителният контрол е органът, който контролира. Това заяви отстраненият ръководител на Варненския кадастър инж. Красимир Божкова – за момента тя губи в съда обжалване на отстраняването си. По думите ѝ, първи регистрации в кадастъра е направено през 2023 година: "Имаше всички необходими документи, включително удостоверния за търпимост".

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Кадастърът удостоверява, че дадена сграда съществува на дадено място, а не дали е законна или не – регистрацията не я прави законна, уточни Божкова в сутрешния блок на bTV. “Нотариусите са тези, които проверяват необходимите документи и казват дали може да се извърши сделка“, добави тя. Иначе беше изяснено, че регистрираните още през 2023 година сгради са 8. „Ние не се интересуваме дали е законна или незаконна – това е нормативната база, държа гражданите да го знаят“, подчерта досегашният ръководител на Варненския кадастър. Нищо от регистрациите не е обжалвано, нямаме индикации да заличим сградите в кадастъра, защото са предприети действия да бъдат съборени, каза още инж. Божкова.

От казаното от нея излезе, че в "Баба Алино" в момента има 40 сгради, регистрирани в кадастъра – по документи, притежавани от инвеститора. За последно регистрация е правена през декември, 2025 година. А чак през юни, 2026 година, се появили данни за нередовност на сгради в „Баба Алино“ и, по думите на инж. Божкова, колегите ѝ сложили специална забележка.

Важни въпроси, неясни отговори

СНИМКА: БГНЕС

На изричен въпрос дали преди юни, 2026 година, е имало някакви сигнали и/или документи, сочещи незаконно строителство, Божкова всъщност не отговори конкретно, а се оплака, че имало незаслужени критики към водената от нея институция и обясни как там работели "достойни колеги“.

Попитана дали не ѝ направило впечатление, че "Баба Алино“ е гора, горска местност, отговрът ѝ беше, че имало устройствен план за урбанизиране на територията. Но инж. Божкова същевременно призна, че в Кадастралния регистър още се отразявало, че това било горска територия.

Многократно Божкова повтори как кадастърът само регистрира, не може да проверява дали дадени документи са законни или не. Но на въпрос може ли като имат съмнения да подават сигнали, Божкова отговори, че през 2024 година имало сигнал за "Баба Алино", "давали сме сведения в Икономическа полиция - скици от кадастралната карта". "Според мен основната отговорност е на Строителния контрол", завърши тя.

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