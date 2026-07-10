Заради ужаса на „Тракия“: За пръв път медицински хеликоптер кацна директно на магистралата

При катастрофа с тир на магистрала „Тракия“, при която тир отново премина през мантинелата и навлезе в насрещното движение, човек загина, а двама бяха тежко ранени. За един от пострадалите беше изпратена въздушна линейка – за първи път медицинският хеликоптер каца директно на автомагистралата, за да вземе пациента.

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Сигналът за тежката катастрофа заварва д-р Стефан Стефанов и медицинска сестра Таня Гецовска на борда на хеликоптера. „Ние бяхме тръгнали за друга мисия, която е вторичен транспорт, но във въздуха ни пренасочиха към това ПТП“, обясни Гецова. „Тази е първична мисия с кацане на магистралата, доколкото знам това е първата такава, която се извършва“, допълни д-р Стефанов пред bTV.

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Когато кацат разбират и какво е състоянието на пострадалите. „Голямо задръстване, първото нещо, което ни казаха беше, че има един починал. Единия беше с обработка, насочиха ни към другия – младо момче на 29 години. Беше блед, колегите казаха, че е загубил съзнание по време на инцидента. Когато ние стигнахме беше вече контактен“, разказва лекарят.

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Транспортират пострадалия до болницата в Бургас. Във въздуха са около 15 минути. Пострадалият мъж е настанен в спешното отделение. А за спешния екип работата е призвание, а спасеният човешки живот – смисъл.