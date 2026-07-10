Църковен празник на 11 юли: Какво се слага на трапезата - привлича здраве, щастие и късмет

Утре, 11 юли, в православния календар е денят, в който църквата почита паметта на Света Олга, равноапостолна, киевска княгиня и Света мъченица Евфимия Всехвална.Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 11 юли

Точният произход на Света Олга е неизвестен, но повечето източници сочат, че е родена около 890–920 г. в Псковска област. Вероятно е принадлежала към благородно варяжско или славянско семейство. Почти нищо не се знае за ранния ѝ живот.

Олга се присъединила към свитата на киевския княз Игор Рюрикович, син на Рюрик и наследник на Олег. От брака им се родил син, Святослав Игоревич, който по-късно станал могъщ военен лидер и владетел.

През 945 г. княз Игор е бил брутално убит от древляните, докато събира данък. Олга, поемайки регентството на малкия си син, извършва серия от нападения, които остават в историята като примери за брутално, но стратегическо отмъщение.

Най-важното събитие в живота ѝ е личното ѝ кръщение в християнската вяра. Около 957 г. тя пътува до Константинопол (Царград), където е кръстена под името Елена (в чест на Света Елена, равноапостолна, майка на император Константин Велики). Император Константин VII Порфирогенет лично ѝ показал голямо уважение. Византийски източници свидетелстват за неговото възхищение от нейната мъдрост и благородство.

Олга се опитала да въведе християнството в Киевска Рус, но срещнала съпротива, особено от сина си Святослав, който остава езичник. Въпреки това, именно тя проправя пътя за християнизирането на Рус през 988 г., което е осъществено от нейния внук Владимир Велики.

Света Олга починала на 11 юли 969 г. на около 80-годишна възраст. Погребана е по християнски обреди в Киев.

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На 11 юли църквата почита и паметта на светата мъченица Евфимия. Тя е родена в благородно и благочестиво семейство. Християнските ѝ родители отгледали дъщеря си във вяра, любов към Бога и дух на целомъдрие. От младостта си тя се посветила на Христос и живяла като девица монахиня, въпреки че формално монашеският орден, какъвто го познаваме днес, все още не съществувал.

През 303 г. император Диоклециан започва жестоко преследване на християните. В Халкидон владетелят Приск обявява, че всички жители трябва да принесат жертва на езическия бог Арес.

Евфимия, заедно с 49 други християни, отказала да го направи. Те били арестувани. Останалите затворници били измъчвани, а Евфимия, като най-младата и най-красивата, била изкушавана с милост и сплашване, за да я принудят да се отрече от вярата си.

Според легендата обаче, вместо да я разкъсат на парчета, дивите лъвове нежно облизали краката ѝ. Един от лъвовете само я одраскал и тя предала душата си на Бог, невредима по тяло, но прославена по дух.

След мъченическата ѝ смърт християните тайно погребали тялото ѝ.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 11 юли

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето. Ако мравките затварят входа на мравуняка - ще вали. Ако жабите крякат силно вечер, очаквайте суха сутрин.

Какво не бива да правите утре? На този ден човек трябва да пази сърцето си от зло: дори най-малката лъжа, гняв или кавга могат да доведат до духовна загуба. Според християнската традиция човек не бива нито да презира думите, нито да таи злоба, нито да завижда на другите – всичко казано или замислено на този ден ще поникне, като семе, в собствената душа.

Какво можете да направите утре? Предците ни почитали този ден като специален – „Пост за коприва“. Вярвало се е, че копривата е най-силна днес: събрана по това време, тя лекува, зарежда с енергия, предпазва от болести, привлича щастие и късмет у дома. Домакините са приготвял ястия с нея, добавяли я към напитки и я сушили за бъдеща употреба – вярвало се е, че на този ден копривата „говори на земята“ и черпи хранителна сила от нея.

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