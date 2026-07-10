Георги Миланов: "Бях решил, че ще се върна в България, Ботев ме искаше още миналата година"

Един от най-опитните национални състезатели на България Георги Миланов се завърна в родния футбол. Атакуващият полузащитник игра за Динамо Букурещ през последните години, но след края на миналия сезон, договорът му изтече. В интервю пред колегите от "Тема спорт", Миланов заяви, че е бил решил да се върне в България, а Ботев Пловдив е бил една от възможните дестинации. През кариерата си Георги Миланов е играл за още 2 български клуба - Литекс и Левски.

Георги Миланов: "Исках вече да се прибера у нас"

Ето какво каза Георги Мланов: "Още преди един-два месеца бях решил, че най-вероятно ще се върна в България. След толкова дълъг период в чужбина исках вече да се прибера у нас. Ясно е, че в България има няколко отбора, които могат да ти предоставят условия за работа. Защото за мен това беше най-важното, когато вече си стигнал едно прилично ниво в кариерата си. Свикнал си на професионализъм и условия, които са за футбол на високо равнище.

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"Те още през миналата година ме искаха"

Така, че Ботев беше една от опциите пред мен. Те още през миналата година ме искаха, но тогава вече се бях договорил с предишния си клуб Динамо Букурещ да продължа своя договор. Ботев обаче и тази година показаха нужното уважение към мен и колко много ме искат. Точно затова избрах тяхната оферта". Георги Миланов е юноша на Литекс, а за мъжкия отбор игра от 2009 г. до 2013 г., като записа 131 мача, 30 гола и 24 асистенции. За Левски Миланов игра от 2021 г. до 2023 г. и има 52 мача, 8 гола и 6 асистенции.

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