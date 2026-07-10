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Голмайстор №1 на Първа лига отпреди два сезона се завръща по родните терени

10 юли 2026, 20:30 часа 530 прочитания 0 коментара
Снимка: FC Spartak Varna, ФК Спартак Варна
Голмайстор №1 на Първа лига отпреди два сезона се завръща по родните терени

Голмайсторът на Първа лига отпреди две години ще се завърне по родните терени след двугодишно отсъствие. Сезон 2024/25 бе изключително успешен за един определен играч в българския елит. Той се превърна в реализатор №1 със своите 18 гола и 4 асистенции в 21 мача във всички турнири. Логично, интересът към услугите му бе огромен и последва трансфер в чужбина. Сега, две години, по-късно той ще се завърне в клуба, който го изстреля на международната сцена.

Ахмед Ахмедов се завръща на "Коритото"

Става въпрос за българския нападател Ахмед Ахмедов, познат по родните терени още като Мечо. 31-годишният бивш национал ще се завърне в отбора на Спартак Варна, съобщават колегите от Sportal.bg. Ахмедов, който спечели любовта на феновете с изявите си през сезон 24/25, прекара две години в Близкия изток с екипа на Шимицу С-Пулс в Джей Лигата. Сега обаче той е готов отново да озари "Коритото".

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Ахмед Ахмедов

Според информацията, Мечо е прекратил договора си с японския клуб и ще подпише със Спартак в близките дни. Ахмедов е юноша на Черноморец Бургас и е играл още за отборите на Дунав Русе, ЦСКА, Нефтчи Баку и Славия. Завръщането му на "Коритото" със сигурност ще бъде добре приветствано от феновете, които преди няколко месеца се обърнаха с емоционално послание към бившия си голмайстор. В него те заявиха, че го очакват някой ден отново да заиграе във Варна. Изглежда, желанието им ще се сбъдне съвсем скоро.

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Спартак Варна Първа лига Ахмед Ахмедов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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