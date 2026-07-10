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Отиде си вторият български космонавт Александър Александров

10 юли 2026, 20:56 часа 297 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Отиде си вторият български космонавт Александър Александров

Напусна ни генерал-майор Александър Александров – български космонавт, изтъкнат военен летец и достоен син на България, съобщи с пост във Фейсбук премиерът Румен Радев. „Генерал-майор Александров принадлежи към онова поколение български офицери, за които дългът към Родината, професионалното майсторство и стремежът към знание и развитие бяха висша ценност. Неговият полет в Космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания.

Като летец и офицер той остави след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост. Делото му е част от славната история на българската авиация и от традициите на хората, посветили живота си на покоряването на небето и на разширяването на човешките хоризонти.

В този тежък момент изразявам своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на генерал-майор Александър Александров. Нека неговият пример остане жив за всички, които следват пътя на знанието, честта и служението на Отечеството. Поклон пред светлата му памет!“, отбеляза Радев.

Кой е Александър Александров?

Александър Александров е вторият български космонавт. Той е роден на 1 декември 1951 г. в град Омуртаг. Още от малък проявява интерес към авиацията и по-късно завършва Висшето народно военно-въздушно училище „Георги Бенковски“, където се подготвя за военен летец.

През 1988 г. Александър Александров участва в космическата мисия „Союз ТМ-5“ по програмата „Шипка“. Заедно със съветски космонавти той лети до орбиталната станция „Мир“, където прекарва близо десет дни. По време на полета извършва множество научни експерименти в областта на медицината, биологията, физиката и космическите технологии. Резултатите от тези изследвания допринасят за развитието на българската и световната космическа наука.

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За своя принос Александър Александров получава високи държавни отличия и се превръща в символ на българските успехи в космическите изследвания.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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