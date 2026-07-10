Бюджетите на ДОО и НЗОК: Парламентът прие план - сметките на първо четене

Променени осигурителни прагове объсъди парламентът при приемането на първо четене бюджетът на Държавното обществено осигуряване, който е 15,2 млрд евро. На първо четене е приет и бюджета на Здравната каса, който е 5,2 млрд евро. 3 часа бяха нужни на депутатите за да приемат бюджета на ДОО , който предвижда 13.5 млрд. евро за пенсии, или ръст от 7,8%. Социалната пенсия става 183 евро, минималната 347, средната 543, а максималната пенсия 1 738 евро. Променят се и осигурителните прагове, които предизвикаха и най-сериозната част от дебата в залата. Минималният става 620 евро, а максималния осигурителен доход 2300 евро. Социалният министър защити параметрите на бюджета.

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„Проектът на бюджет на ДОО за 26 гарантира в пълен обхват социалните права на хората и осигурява средства за редовно изплащане на всяко социално осигурително плащане“, заяви Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика.

Според част от опозицията повишаването на осигурителните прагове няма да освети икономиката и ще има обратен ефект, управляващите не се съгласиха. „Този бюджет всъщност не наказва сивата икономика, а от наказва светлата икономика и това, което наистина си заслужава да се отбележи, че от 1 август един неквалифициран работник ще плаща 6,70 евро повече един оператор на машина 15,73, един техник 23.70“, каза Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

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„Казвате, че нямате време за мащабни реформи, но увеличавате минималните осигурителни прагове, без оценка на въздействието. Няма колко човека са засегнати, няма оценка на рисковете за повишаване на сивата икономика в местата, в които заплатите са по-ниски“, каза Мартин Димитров.

С гласовете на „Прогресивна България“ и „ДПС“ бюджета на ДОО беше приет. Два часа и половина отне обсъждането на план-сметката на НЗОК. Тя предвижда 8,5% ръст или 412 млн евро. Здравната вноска остава 8 на сто, като приходите от вноски възлизат на 3,1 млрд. за болнична помощ са заделени 2,3 млрд. И отново с гласовете на ПБ и ДПС този бюджет беше приет на първо четене.

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