Котаран - един от най-опасните убийци в Босна и Херцеговина излиза на свобода (СНИМКА)

43-годишният Горан Котаран от Козарска Дубица, един от най-опасните осъдени убийци в Босна и Херцеговина, излиза на свобода днес след излежаване на двадесетгодишна присъда. Според „Независне новини“, Котаран възнамерява да живее в Баня Лука след освобождаването си, където вече е потърсил апартамент чрез семейството си, предава хърватскате медия "Индекс", позовавайки се на Klix.ba. Котаран беше осъден на 20 години затвор за две убийства, извършени през 2005 и 2006 г.

Жертвите бяха Предраг Върбан, известен като Педи Крадеца, и Сеад Канурич, известен като Стева Заекващия. И двамата бяха удушени, а телата им бяха намерени погребани. ОЩЕ: Двама убийци в САЩ пуснати на свобода заради "недоглеждане"

Животът в затвора

Котаран пребивава в два затвора. Той започва да излежава присъдата си в началото на 2008 г. в затвора във Фоча, а през ноември 2024 г. е преместен в затвора в Баня Лука, откъдето сега е освободен.

Преди престъпленията в Босна и Херцеговина, Котаран е съден за убийство в Швеция, пише още хърватската медия.

Ще има ли надзор

Директорът на затвора в Баня Лука, Саша Глигорич, заяви, че всички компетентни институции са били информирани за освобождаването на Котаран. Проведена е среща по сигурността, за да се обсъди бъдещият му надзор. ОЩЕ: Варненският затвор пусна предсрочно четирима убийци