Курти: КФОР помагат на институциите ни да поддържат мира

"В Деня на паметта почитаме смелите, пожертвали живота си, за да защитят свободата. Ние в Косово сме вечно благодарни за защитата на нашия живот и свободи, които силите на САЩ ни дадоха. Тази защита присъства днес, когато силите на КФОР помагат на нашите институции да поддържат мира", отчита Курти.

Думите му идват на фона на това, че сръбската армия е в бойна готовност по границата с Косово.

On Memorial Day we honor the brave who have sacrificed their lives to defend freedom. We in 🇽🇰 are eternally grateful for the protection of our lives&freedoms that U.S. forces have given us. This protection is present today when KFOR forces help our institutions maintain peace.