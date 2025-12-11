Вучич: Сърбия не е играчка

„Държавата не е играчка. Ние не сме член на НАТО. Днес геополитиката е, няма да кажа единственият, но най-важният фактор във всичко. Избрахме ли ние да не сме член на НАТО, или някой друг го избра вместо нас, сърбите? Ние го избрахме. Затова някъде се плаща определена цена. И ние все още отстояваме тази позиция. Наистина ли мислите, че ще ни третират като членове на НАТО? Разбира се, че не", каза президентът на Сърбия Александър Вучич след разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коста, предаде press24.mk.
Вучич заяви, че винаги е имало хора, които желаят вреда на страната си и че той не разбира тези хора, добавайки, че Сърбия все пак е малко по-различна страна и че такива хора, не знаят какво е държава.
Ще ходи ли в Ниш?
На въпроса дали ще му бъде позволено да се разхожда из Ниш след обещания от недоволни хора, че това няма да се случи, Вучич отговори, че ще се разхожда и трите дни, в които ще бъде там, и че ще посети поне три от петте общини в Ниш, както и някои околни места, като Мерошина и Гаджин Хан.
Той добави, че трябва да обърнем внимание на посланието на онези, които казаха, че не му е позволено да се разхожда из Ниш.
„Тяхното послание е „тук няма демокрация, дори не можете да си вършите работата". И не само това, дори не можете да си отидете, защото ще ви пребием или убием. Можете да си представите какво биха направили, ако дойдат на власт", каза Вучич, добавяйки, че никога няма да избяга.