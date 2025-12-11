Вучич: Сърбия не е играчка

„Държавата не е играчка. Ние не сме член на НАТО. Днес геополитиката е, няма да кажа единственият, но най-важният фактор във всичко. Избрахме ли ние да не сме член на НАТО, или някой друг го избра вместо нас, сърбите? Ние го избрахме. Затова някъде се плаща определена цена. И ние все още отстояваме тази позиция. Наистина ли мислите, че ще ни третират като членове на НАТО? Разбира се, че не", каза президентът на Сърбия Александър Вучич след разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коста, предаде press24.mk.

Вучич заяви, че винаги е имало хора, които желаят вреда на страната си и че той не разбира тези хора, добавайки, че Сърбия все пак е малко по-различна страна и че такива хора, не знаят какво е държава.

Ще ходи ли в Ниш?

На въпроса дали ще му бъде позволено да се разхожда из Ниш след обещания от недоволни хора, че това няма да се случи, Вучич отговори, че ще се разхожда и трите дни, в които ще бъде там, и че ще посети поне три от петте общини в Ниш, както и някои околни места, като Мерошина и Гаджин Хан.

Той добави, че трябва да обърнем внимание на посланието на онези, които казаха, че не му е позволено да се разхожда из Ниш.

„Тяхното послание е „тук няма демокрация, дори не можете да си вършите работата". И не само това, дори не можете да си отидете, защото ще ви пребием или убием. Можете да си представите какво биха направили, ако дойдат на власт", ​​каза Вучич, добавяйки, че никога няма да избяга.