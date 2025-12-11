Единствена в Европа: Горските площи в наша съседка се увеличават

Около 4,14 милиарда хектара (10,2 милиарда акра) земя по света са покрити с гори, което представлява 32% от световната земна площ, според данни от Оценката на глобалните горски ресурси на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), събрани от турската Анадолска агенция. Гористите площи в Европа покриват 25% от общата площ в света, докато Южна Америка се гордее с най-висока гъстота на горите на сушата. Докладът показва, че 54% от световните гори се намират само в пет държави, а именно Русия, Бразилия, Канада, САЩ и Китай.

Наша съседка увеличава горските си площи

В същото време Турция увеличава горските си площи със 118 000 хектара (или с 0,53%) годишно, което я нарежда на първо място в Европа и на четвърто място в света. Австралия следва Турция със 105 000 хектара, Франция с 95 900 хектара, Индонезия с 94 100 хектара, Южна Африка с 87 600 хектара, Канада с 82 500 хектара и Виетнам със 72 800 хектара.

Пожарите и горите

В доклада на ФАО се казва, че горските пожари са най-значимият фактор, засягащ горите, тъй като средно 130 милиона хектара са били засегнати от пожари годишно през периода 2007–2019 г. Само през 2020 г. насекоми, болести и тежки метеорологични явления са засегнали 41 милиона хектара. ОЩЕ: Държавата дава стотици хиляди евро на собственици на гори срещу пожарите