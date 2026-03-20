Коалиционен партньор на Мицкоски: Не съм против включването на българите в македонската конституция

20 март 2026, 12:53 часа 434 прочитания 0 коментара
Депутатът от партия ЗНАМ Миле Цеков не е против включването на българите в македонската конституция, нито на други етноси, но според него не трябва да се застрашават националните интереси на страната. Това каза той в интервю за „360 градуса“, но не уточни дали ще остане част от парламентарната група на ЗНАМ, която е в коалиция в управлението с управляващата ВМРО-ДПМНЕ, предаде македонската медия "Фокус".

Консенсусът е много по-голям

„Всички политици от настоящото парламентарно мнозинство, от СДСМ, ВРЕДИ, ДСИ, та дори лидерът на ЗНАМ, г-н Максим Димитриевски, премиерът Христиан Мицковски, всички заявиха, че не са против включването на българите в Конституцията, както и на други етноси като черногорци и хървати, но без да се застрашават националните интереси. В края на краищата, аз направих твърдението много ясно, че сега нямаме информация какво се случва по отношение на процесите на интеграция в ЕС, но трябва да имаме ясен път по тези въпроси, без да се застрашават идентичността и националните въпроси. Повтарям и искам тази моя позиция да бъде много ясно прецизирана, че всички политически партии имат консенсус по този въпрос, но дилемата е как да се стигне до него“ - каза Чеков.

Въпреки този голям консенсус - три години след "френското предложение" все още българите не са вписани в македонската конституция. Искане, което идва от българската общност в Северна Македония, което се  подкрепя от България и е залегнало като условие за започване на преговорите на Република Северна Македония с Европейския съюз. 

Нещо повече - двустранният протокол от 2022 г. се обжалва пред Конституционния съд на Северна Македония.

Деница Китанова Отговорен редактор
македонски българи Република Северна Македония Северна Македония македонска конституция ЗНАМ Миле Цеков
