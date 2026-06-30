Кабинетът "Радев":

Македонска медия злорадства: Безвизовият режим за САЩ ще си остане несбъдната мечта за България

30 юни 2026, 11:00 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Македонска медия злорадства: Безвизовият режим за САЩ ще си остане несбъдната мечта за България

Македонските медии много обичат негативните новини за България, но понякога и злорадстват с различни информации за страната ни. Последният пример за това е публикацията на македонската медия "Рацин" със заглавие "България преговаря, но все още не може да реши проблемите с влизането в САЩ без визи". Поводът за тази новина е домакинството на Министерството на външните работи в Софияна ключови разговори за премахването на визовия режим за български граждани в САЩ.

В текста с видимо задоволство пише, че въпреки признатия напредък - безвизовият режим ще си остане несбъдната мечта. 

Може би така македонската медия обяснява собствения си провал в евроинтеграцията, въпреки че последния доклад на Европейския парламент отчита със съжаление липса на напредък. ОЩЕ: Нов огън срещу България или как "гроздето е кисело": Муцунски каза, че не е сега моментът за ЕС

Негативните новини за България

Междувременно новината за трагедията с българчетата в Кипър, забравени в автомобил и починали от високите температури, е почти масово отразена в югозападната ни съседка. 

Най-малко в девет македонски медии случаят е отразен със заглавия, които да предизвикат любопитство, като освен новинарския момент - тук нашите югозападни съседи може би искат да внушат, че едва ли не българите не се грижат за децата си. ОЩЕ: Трагедия в Кипър: Две български деца се задушиха в автомобил

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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