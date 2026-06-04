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Малък самолет се разби в Хърватия: Четирима чужди граждани са загинали

04 юни 2026, 16:57 часа 363 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Малък самолет се разби в Хърватия: Четирима чужди граждани са загинали

Малък едномоторен самолет Beech G36 Bonanza се е разбил в района на Медулин, Хърватия. Инцидентът е станал днес след 11 часа местно време. Загинали са четирима души, предаде хърватската медия "Индекс". Според неофициална информация, те са били чуждестранни граждани. На мястото на инцидента са изпратени седем пожарникари и три пожарни коли от пожарната служба в Пула, пише още хърватската медия.

Освен пожарникарите, на място са и три екипа за спешна медицинска помощ, медицински екип с хеликоптер и служители на Министерството на вътрешните работи.

"На 4 юни в 11:19 ч. Хърватската пожарна асоциация в Пула получи сигнал за катастрофа на малък спортен самолет в района между Медулин и Кащиюн (близо до спортното летище Медулин)", се казва в съобщението на асоциацията във "Фейсбук".

 „Хърватската пожарна асоциация изразява съболезнованията си на семействата на загиналите при този инцидент“, съобщиха от Хърватската пожарна асоциация в социалната мрежа. 

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Какво е станало? Журналистка от хърватската Нова телевизия казва, че е разговаряла с очевидци. „Говорих с очевидци, които са наблюдавали пристигането на самолета. Самолетът летеше добре хоризонтално и в един момент се спусна спираловидно надолу и удари земята. Нямаше експлозия, само глух трясък. Казват също, че пилотът е бил опитен и че условията за полета днес са били добри“, каза тя. ОЩЕ: Военно учение в Тайван завърши трагично, има загинали (ВИДЕО)

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Самолетна катастрофа Хърватия загинали
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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