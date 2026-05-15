Етническо прочистване на албанците: Косово с обвинения към Сърбия

Белград продължава методите на етническо прочистване в общини с албанско мнозинство в южната част на Сърбия - Прешево, Медведжа и Буяновац - чрез политика на изключване на албанците и блокиране на помощта от косовското правителство. Това е заявил косовският премиер Албин Курти, съобщава базираната в Турция Анадолска агенция. Въпросът за правата на албанците в Прешевската долина, която включва общините Прешево, Буяновац и Медведжа в южната част на Сърбия, все още е един от най-чувствителните въпроси в отношенията между Косово и Сърбия.

За какво става въпрос?

Той алармира, че гражданите в този район понасят сериозни последици поради блокадата на сръбските институции, която им пречи да получават помощ от Косово.

„Поради невъзможността за прехвърляне на средства, отпуснати от правителството на Косово, северната ни съседка, с необичайното си поведение, оставя около 3650 ученици без безплатни книги, над 750 студенти без стипендии, над 950 фермери без подкрепа, както и училища, медии и хиляди организации, включително 90 деца без родители“, каза Курти

Косово алармира Европа

Косово чрез своя премиер е предало тази обезпокоителна информация на на Кая Калас, която ръководи външната политика на ЕС. Призивът е международната общност да реагира спешно.