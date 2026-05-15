Териториални претенции между съседи: Гърция с първа реакция на доктрината "Синя Родина"

Гръцкото правителсто се готви за напрегнато лято с Турция, ако тя продължи със законодателство, кодифициращо териториалните ѝ претенции, пише гръцкото издание Kathimerini. Става въпрос за доктрината "Синя Родина", която Анкара готви като законодателство. Досега намерението за прилагане на законодателството беше споменато само чрез изтичане на неофициални консултативни документи до турските медии. В четвъртък турското Министерство на отбраната официално потвърди новината в изявление, в което се казва, че законопроектът ще определи правата на Турция в морските зони под нейна юрисдикция и ще запълни пропуските във вътрешното законодателство. В

изявлението се казва още, че министерството е предоставило информация чрез военни, технически, академични и правни експерти и отбелязва, че турските въоръжени сили ще защитават турските права с „непоклатима решителност“.

Първа реакция от Гърция

На това изявление реагираха както гръцкият външен министър Георгиос Герапетритис, така и министърът на отбраната Никос Дендиас.

„Ако някоя държава реши да предприеме едностранни мерки, които съгласно международното право трябва да бъдат договорени двустранно или многостранно, те са само за вътрешно потребление и не могат да се прилагат на международно ниво“, каза Герапетритис, добавяйки, че Гърция може да реагира по много начини.

Дендиас заяви, че Турция има „ревизионистки планове, които ескалират напоследък и които се позовават на несъществуващи права“.

„Всички наши острови притежават точно правата, предвидени от Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), нищо повече, нищо по-малко“, добави Дендиас. ОЩЕ: "Никакви военни операции в Средиземно море": Гърция няма да толерира още дронове

Конвенцита по морско право

Турция не е ратифицирала UNCLOS, която влезе в сила през 1994 г.; 169 държави са го направили. Едно от основните твърдения на Турция, че островите не притежават нито морска икономическа зона, нито континентален шелф, противоречи на разпоредбите на договора. Той признава изрично, че островите имат право на териториално море, прилежаща зона, изключителна икономическа зона (ИИЗ) и континентален шелф по същия начин, както другите сухоземни територии. Изключения от правилото са морските скали и островчетата, които не могат да поддържат човешко обитаване и/или икономическа дейност.

В анализ на предстоящото законодателство турският вестник „Миллиет“ отбелязва, че то дава право на турския президент да определя зони със специален статут – за целите на риболова, опазването на морската среда и други – които не са включени в изключителните икономически зони на Турция. „Това ще предостави на Турция пространство за маневриране както по отношение на нейното право, така и на свършените факти на Гърция“, казва „Миллиет“. ОЩЕ: Доктрината "Синя родина" става закон: Турция чертае нови морски граници в Егейско море