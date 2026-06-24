Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Мицкоски на ски в Пампорово: Застрашено семейство или лицемерно отвличане на внимание

24 юни 2026, 17:44 часа 600 прочитания 0 коментара
Снимка: Hristijan Mickoski/Facebook
Мицкоски на ски в Пампорово: Застрашено семейство или лицемерно отвличане на внимание

Медиите в Северна Македония усилено разпространяват притеснението на премиера на страната Христиан Мицкоски във връзка с публикуваната в медиите дипломатическа нота относно посещението на част от семейството му при роднини в България през януари 2026 г. Безспорно това е неприятен инцидент. Дипломатическата кореспонденция, въпреки че не попада в списъка с информация представляваща държавна тайна и не е обект на защита по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, не бива да става публично достояние.

Реакциите в РСМ

Впечатление обаче прави, че Мицкоски и медиите в РСМ реагираха на тази информация точно една седмица след нейното публикуване и няколко дни, след опожаряването на дипломатическите автомобили в Скопие. Измина точно една седмица и от приемането на доклада на Европейския парламент за напредъка на РСМ към Европейския съюз, но за оценките и препоръките в него, Мицкоски все още запазва мълчание. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България

Още по-впечатляващо е, че премиерът Мицкоски използва този неприятен инцидент, още преди да е ясно, как и откъде точно е стигнал до медиите, за да отправя крайни оценки за България и да представя влошените отношения между двете страни като резултат от „радикализацията“ на позициите на страната ни. Този термин по отношение на България, Мицкоски използва за пореден път с цел да отклони вниманието и да оправдае блокираната от самия него европейска интеграция и влошаващото се социално-икономическо положение.

В действителност, достъп до дипломатическата нота са имали както българските институции, които са я получили, така и посолството на Северна Македония в София и Министерство на външните работи и търговията в Скопие. ОЩЕ: Заради безопасността на семейството на Мицкоски: Муцунски привика посланика ни в Скопие

В своите изказвания Мицкоски подчертава, че се тревожи за безопасността на семейството си. Интересен факт е, че искането в нотата за безпроблемно пътуване на част от семейство Мицкоски на зимна почивка в България се отнася за изминал преди шест месеца период. От изказването на премиера не става ясно дали тогава той се е притеснявал или се притеснява за бъдещите си почивки в България. Възможно е да е планувал почивка на Българското Черноморие. 

Безпокойство или стратегия

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

При така развилата се ситуация възниква логичният въпрос: Мицкоски наистина се ли се притеснява, че може да се случи нещо лошо на семейството му отсега за преди шест месеца, или е поредната неумела стратегия за разсейване на общественото мнение и насаждане на омраза към България с цел бягане на отговорност от растящото в страната недоверие в управлението. ОЩЕ: Заради България: Мицкоски се обърна към НАТО с тревога за семейството си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
нота Република Северна Македония Християн Мицкоски Северна Македония Роза Мицкоска
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес