Мицкоски на ски в Пампорово: Застрашено семейство или лицемерно отвличане на внимание

Медиите в Северна Македония усилено разпространяват притеснението на премиера на страната Христиан Мицкоски във връзка с публикуваната в медиите дипломатическа нота относно посещението на част от семейството му при роднини в България през януари 2026 г. Безспорно това е неприятен инцидент. Дипломатическата кореспонденция, въпреки че не попада в списъка с информация представляваща държавна тайна и не е обект на защита по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, не бива да става публично достояние.

Реакциите в РСМ

Впечатление обаче прави, че Мицкоски и медиите в РСМ реагираха на тази информация точно една седмица след нейното публикуване и няколко дни, след опожаряването на дипломатическите автомобили в Скопие. Измина точно една седмица и от приемането на доклада на Европейския парламент за напредъка на РСМ към Европейския съюз, но за оценките и препоръките в него, Мицкоски все още запазва мълчание. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България

Още по-впечатляващо е, че премиерът Мицкоски използва този неприятен инцидент, още преди да е ясно, как и откъде точно е стигнал до медиите, за да отправя крайни оценки за България и да представя влошените отношения между двете страни като резултат от „радикализацията“ на позициите на страната ни. Този термин по отношение на България, Мицкоски използва за пореден път с цел да отклони вниманието и да оправдае блокираната от самия него европейска интеграция и влошаващото се социално-икономическо положение.

В действителност, достъп до дипломатическата нота са имали както българските институции, които са я получили, така и посолството на Северна Македония в София и Министерство на външните работи и търговията в Скопие. ОЩЕ: Заради безопасността на семейството на Мицкоски: Муцунски привика посланика ни в Скопие

В своите изказвания Мицкоски подчертава, че се тревожи за безопасността на семейството си. Интересен факт е, че искането в нотата за безпроблемно пътуване на част от семейство Мицкоски на зимна почивка в България се отнася за изминал преди шест месеца период. От изказването на премиера не става ясно дали тогава той се е притеснявал или се притеснява за бъдещите си почивки в България. Възможно е да е планувал почивка на Българското Черноморие.

Безпокойство или стратегия

При така развилата се ситуация възниква логичният въпрос: Мицкоски наистина се ли се притеснява, че може да се случи нещо лошо на семейството му отсега за преди шест месеца, или е поредната неумела стратегия за разсейване на общественото мнение и насаждане на омраза към България с цел бягане на отговорност от растящото в страната недоверие в управлението. ОЩЕ: Заради България: Мицкоски се обърна към НАТО с тревога за семейството си