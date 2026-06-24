Заради безопасността на семейството на Мицкоски: Муцунски привика посланика ни в Скопие

„Вчера българският посланик беше извикан в Министерството на външните работи, където изразихме високото ниво на недоволство и нарушаването на отношенията чрез подобен жест и поискахме обяснение и щателно разследване от съседна България как се е стигнало до тази ситуация", каза македонският министър на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски днес на пресконференция, на която отчете свършената работа през последните две години, откакто ръководи институцията, предаде "360 степени".

За какво става въпрос?

Става въпрос за изтеклите в българска "фейсбук" страница „Грубовци, Енидже Вардар - Родна Македония" документи, за които се твърди, че са нота до българското външно министерство, съгласно която са се предвижвали на наша територия съпругата и сина на македонския премиер Християн Мицкоски, като истинността на документите беше потвърдена от македонската страна.

Дипломатическата нота е документ, изпратен от македонското посолство в София до българското Министерство на вътрешните работи на 6 януари 2026 г., в който се описва пътуването на съпругата и сина на Мицкоски от 8 до 11 януари до известния български зимен курорт Пампорово.

Проблемът според македонската страна е, че в документа все още ясно се виждат подробности за информацията за служебните превозни средства, имената на пътниците, носените оръжия от охранителите, както и радиочестотата, на която са комуникирали.

Намек за извинение?

„И ако нещо подобно се случи, първата стъпка, която бих предприел, би била да се извиня на тази държава, защото очевидно не е имало достатъчно високо ниво на сигурност в институцията. Второто нещо, което ме тревожи, е, че изтичат лични данни, свързани със съпругата на президента на това правителство и непълнолетно дете“, каза Муцунски.

"В България има обсесия"

Муцунски казва, че е очевидно, че има сериозна мрежа от онлайн сайтове за социални медии, ботнети, портали, които се занимават не само с държавни представители, но все по-често и с техните семейства. Той посочи, че има, както каза, постоянна обсесия от семейството на премиера, но също така припомни фалшивата новина, че дядо му е бил български войник. Същевременно представители на нашите стратегически партньори и НАТО са уведомени за случая, обяви днес на пресконференция македонският външен министър Тимчо Муцунски, изразявайки сериозна загриженост от, както той се изрази, подобни действия от страна на България. ОЩЕ: Заради България: Мицкоски се обърна към НАТО с тревога за семейството си