Заради България: Мицкоски се обърна към НАТО с тревога за семейството си

Премиерът на Република Северна Христиан Мицковски днес обяви информация за ново влошаване на българо-македонските отношения, както и че ще се обърне към НАТО, защото се тревожи за безопасността на своето семейството, предаде македонската медия meta.mk. Според него вместо напредък "напоследък се наблюдава радикализиране на позициите от българска страна". Мицкоски даде пример с разпространение в социалните мрежи на документ, за който се твърди, че е дипломатическа нота, в която се споменават съпругата и синът му.

Мицкоски вижда прецедент

"Вчера видяхме прецедент в дипломацията, когато беше издадена дипломатическа нота за тридневен престой на съпругата ми и по-малкия ми син при наши роднини, да речем, в Пампорово, нещо, което е необичайна практика в света на дипломацията и може би уникална като такава. Представете си сега, че трябва да извадим всички дипломатически ноти, които се изпращат от източния ни съсед, и на практика в тези дипломатически ноти да пишат неща, които може би също са интересни за обществеността. Така че вчера видях прецедент“, каза Мицкоски.

Той добави, че е информирал и партньорите от НАТО за този случай, защото смята, че публикуването на подобна дипломатическа нота заплашва безопасността на семейството му.

„Все пак ние сме държава членка на НАТО. Възползвам се от възможността да се извиня на съпругата си и по-малкия си син Антонио, че трябва да търпят всичко това“, каза Мицкоски, добавяйки, че това е аматьорски ход, който не бива да ни разсейва от, както каза той, Програмата за реформи и икономиката.

Македонските медии потвърждават документа

Дипломатическата нота, за която говори премиерът, всъщност е документ, изпратен от македонското посолство в София до българското Министерство на вътрешните работи на 6 януари 2026 г., в който се описва пътуването на съпругата и сина на Мицкоски от 8 до 11 януари до известния български зимен курорт Пампорово.

Този документ е публикуван на известна страница във Facebook, наречена „Грубовци, Енидже Вардар - Родна Македония“, която медията нарича "антимакедонска", но която се занимава публикува различни любопитни документи, свързани с историята.

Проблемът според изданието е, че в документа все още ясно се виждат подробности за информацията за служебните превозни средства, имената на пътниците, носените оръжия от охранителите, както и радиочестотата, на която са комуникирали. ОЩЕ: Да отречеш жена си: Съпругата на македонския премиер е българка