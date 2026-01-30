Преместете се в гръцко село и ще получите 10 000 евро

Гърция с амбициозен опит да възроди обезлюдените села. Властите в южната ни съседка разширяват програмата за заселване в такива села, като до програмата ще имат достъп и чужденците, които легално пребивават в страната.
Правителството дава по 10 000 евро помощ на семейства, които се преместят да живеят постоянно в обезлюдени села.
При обявяването му, списъкът с районите стартира с област Еврос - планински села до българската граница. Сега програмата обхваща вече Драма, Флорина, Серес и Касториа.
Размерът на помощта зависи от големината на населеното място. Ако селото е с по-малко от 500 жители, преместилите се получават 10 000 евро. Ако изберат да живеят в село с над 500 жители, тогава помощта е 6000 евро. За всяко непълнолетно дете пък се плащат 1000 евро.
В програмата могат да се включат и чужденци, които пребивават легално в Гърция.
Заинтересованите могат да подадат заявление онлайн. Документите се разглеждат по приоритет, в зависимост от наличните средства по програмата.
Източник: iStock
Помощта се изплаща на две равни вноски от по 5000 евро - първата при одобрението по документи, а втората след навършване на 1 година постоянно пребиваване на новия адрес.
Програмата вече е в ход, а новата, разширена рамка, се очаква да бъде въведена през март 2026 г.
Демографска криза и трудова миграция
Проучванията в Гърция са категорични, че страната е на прага на остра демографска криза.
До 2050 година трудовата сила в Гърция ще намалее с 2 милиона души, предаде БНР.
Икономическата и социална несигурност спира младите семейства да създават повече от едно дете. Безработицата и жилищната криза, съчетани с ниските заплати, принуждават младите хора да работят в градовете или да напуснат страната, коментират от опозицията.
Заради тази трудова миграция гръцките селски райони опустяха и сега правителството опитва със стимули да върне живота в тях.