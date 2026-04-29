Мицкоски за евроинтеграцията: Ние не водим дипломация за пари

"Ние не водим дипломация за пари. Водим стабилна политика, политика, която гражданите разпознават и подкрепят". Така македонският премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски на обвиненията на опозицията, че има застой в европейската интеграция, предаде македонската медия press24.mk. Той добави, че няма да се впуска в никаква авантюра без да знае края и че той трябва да е положителен за гражданите.

Мицкоски с обвинения към опозицията?

След като СДСМ го обвини, че работи за Сърбия, Русия и Унгария на Орбан, Мицкоски заяви, че "толкова много работа е свършена за седем години управление на СДСМ/ДСИ и толкова много дипломация за пари е приложена", че трябва да коригиро всичко това по трудния начин.

Той твърди, че малко по малко Северна Македония стига до много по-благоприятна позиция, но не споделя каква е тя.

Знаем, че управлението на Мицкоски се надява на предоговаряне на преговорната рамка, за да отпадне вписването на българите в конституцията, но това още не се е случило и няма такива изгледи в последните години.

"Видяхме тяхната политика за евроинтеграция, те смениха името си, излъгаха хората за безплатно здравеопазване, за качествено образование и не знам защо не застанахме зад никого в региона. Няма да водим такава дипломация за „жълтите жилетки", ще водим стабилна политика, която гражданите разпознават и подкрепят, и докато това е така, ще се борим да оправдаем тази подкрепа, заяви премиерът в деня, в който докладчикът на ЕП за Северна Македония Томас Вайц заяви, че интервюто му, в което казва, че в Скопие е в застой е старо.