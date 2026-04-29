Според аудиторията - Вайц се отрече от думите си пред българска медия: Всъщност Скопие напредва (ВИДЕО)

Докладчикът за напредъка на Северна Македония Томас Вайц изглежда говори според аудиторията си, но и отправи обвинения към българска медия и към България от ефира на македонската телевизия "Канал" 5, чийто сайт дълго време беше недостъпен в България. След като преди дни в интервю за Euronews Bulgaria той каза, че Северна Македония не е постигнала напредък и не вижда политическа воля от страна на правителството за вписването на българите в македонската конституция, снощи той е дал кратко интервю за македонската телевизия "Канал 5", в което казва, че интервюто е старо.

Обвинения към България?

"Изявленията, които говорят за оценка, че страната не е постигнала напредък в реформите бяха направени преди 7 седмици и отразяваха текущата ситуация по това време", става ясно от кратко видео в YouTube канала на телевизията.

Според него това не е професионално и изглежда, че все едно има някакъв "дневен ред зад това", което на практика е обвинение не само към българската медия, но и към България.

Всъщност обаче от публикацията от интевюто на Вайц пред Euronews Bulgaria става ясно, че разговорът е проведен на 10 март 2026 г. в Страсбург по време на пленарната сесия на Европейския парламент.

От интервюто на Вайц за македонската телевизия обаче не става ясно какво точно е напреднала Северна Македония за ЕС за този месец и половина.

Той твърди, че за последните 7 седмици се вижда някакъв напредък. Той обаче обръща внимание на югозападната ни съседка, че 8 от 10 точки трябва да бъдат изпълнени до юни.

Снимка на екрана: kanal5.com.mk

Защитава ли Вайц македонската теза?

Видеото в YouTube е с продължителност под две минути, но македонската медия "360 степени" твърди, че Вайц говори и за поправката, свързана с подписания с България протокол, който касае именно вписването на българите в македонската конституция.

Македонската телевизия "Канал 5" обявява на сайта си, че цялото интервю ще бъде излъчено днес, като пише, че Вайц говори за своето предожение да се направи ясно разграничение дали протоколът е част от преговорната рамка или не.

Така и не става ясно нито от материала на "360 степени", нито от краткото видео на "Канал" 5, нито от техния анонс за интервюто - какво точно е мнението на Вайц по този въпрос.

Знаем, че тезата на властта в Скопие е, че той не е част от преговорната рамка на страната. Припомняме, че този протокол първо беше обжалван в конституционния съд на страната, а после правителството на Мицкоски се опитва да лобира пред Европейския парламент той да бъде премахнат от преговорната рамка.

Припомняме обаче, че Томас Вайц в интервю за Euronews Bulgaria дебело подчерта, че включването на българите в македонската конституция е необходима стъпка и условие за отключване на преговорите за членство в Европейския съюз.

Протоколът и архивите за УДБА

Вторият протокол, който властта в Скопие толкова много не иска да изпълни, не е свързан само с вписването на българите, а и с ангажимента за пълно отваряне на архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, включително и полиция, цивилно и военно разузнаване и контраразузнаване в периода 1945-1991.

Знаем, че се говори и днес за съществуването на репресивната югославска служба УДБА на територията на Северна Македония, макар и тя да не е официално факт.