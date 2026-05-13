Вече изнасяме и политически кризи: Румъния повтаряла грешките на България 5 години назад

България вече изнася и политически кризи. Този извод изкристализира в сравнението между Букурещ и София на румънския журналист и политически анализатор Йон Йоница.

"В Румъния има няколко кризи, които се застъпват - политическа, икономическа, която е най-важна, и социална - липса на доверие в политическата класа", заяви Йоница, според който между двете вържави често се прави паралел.

"Това се случи в Румъния за година и половина. Сега виждаме различни пластове на една и съща криза. Правителствената криза ви е позната и на вас в България. У нас повтаряме това, което беше в последните 5 години в България - политическа нестабилност и търкания между партньорите", признава румънският журналист и анализатор.

Румъния е в политическа безизходица

По думите му румънците не могат да бъдат обединени в следващите няколко години, "защото е много поляризирано – имаме партията "Алианс за обединение на румънците" и имаме 4 проевропейски партии, които се бият помежду си".

"Това е лош знак, защото хората имат усещането, че са изоставени от полиците сами да се справят с високите цени и горива. А това е липса на отговорност, но със сигурност някой ще плати политическата цена. Това не е криза, започната от опозицията, а от най-голямата партия - социалдемократическата. Те започнаха това без да имат план за след това", смята анализаторът.

Йоница не е оптимист за предстоящите консултации.

"Изключително трудно е при тази ситуация да се формира ново мнозинство. Прозападните партии нямат достатъчен брой депутати за формиране на мнозинство. Остава партията на унгарското малцинство, но и с нея не се получава мнозинство, подобно управление не би било стабилно", категоричен е той.

Журналистът смята, че президентът Никушор Дан е в трудна позиция, тъй като "неговите избиратели са разочаровани".

"Има причина - те усещат, че той не е толкова проевропейски, а се движи по популистка линия и завива към движението МАГА", коментира Йоница пред БНР.

Анализаторът посочва като едно от причините за настоящата криза в Румъния постоянната хибридна атака, на която е подложена северната ни съседка. Той обаче твърди, че има и вътрешни сили и целта е Румъния да бъде отслабена и отдалечена от ЕС с аргумента, че "той е лош и ни прави бедни".

"Тази пропаганда има известен успех и е трудно румънското общество да се противопостави. Колко още ще издържим под обстрела на тази информационна война? Румънските институции само гледат какво се случва. Тези, които трябва да дадат алтернатива и да защитят демокрацията, се карат помежду си", допълва Йон Йоница.