Вносът на руски втечнен газ в ЕС е най-голям от началото на войната в Украйна

13 май 2026, 11:42 часа 389 прочитания 0 коментара
Снимка: LNG Industry
Вносът на руски втечнен природен газ в ЕС е достигнал най-високото равнище от началото на войната в Украйна през 2022 г., според проучване на Института за енергиен икономически и финансов анализ (IEEFA), публикувано днес и цитирано от Франс прес и БТА. То подчертава зависимостта на Европа от руски газ в момент, когато конфликтът в Близкия изток нарушава световните доставки на горива.

Франция, Испания и Белгия са най-големи вносители

Вносът на руски втечнен природен газ в ЕС се е увеличил с 16 на сто на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., достигайки 6,9 милиарда кубически метра, най-високото ниво от 2022 година. Франция, Испания и Белгия са страните, които са внесли най-голямо количество втечнен природен газа от Русия, според проучването.

Подобна тенденция се наблюдава и през април, когато европейският внос на руски втечнен природен газ се е увеличил със 17 на сто на годишна база.

След руската инвазия в Украйна през 2022 г., Европа, търсейки диверсификация, увеличи вноса на втечнен природен газ, за да намали историческата си зависимост от руския газ, транспортиран по тръбопроводи: според Европейската комисия, този внос е трябвало да представлява 45 на сто от общия импорт на газ през 2025 г., а останалата част да се транспортира по тръбопроводи.

Руският газ обаче продължи да постъпва - Русия остава вторият по големина доставчик на втечнен природен газ за ЕС, въпреки че ЕК одобри забрана за всякакъв внос на руски газ в ЕС до есента на 2027 г., за да лиши Москва от ресурси, финансиращи войната ѝ в Украйна.

Франция е внесла повече руски втечнен природен газ, от която и да е друга европейска страна през първото тримесечие на 2026 г., достигайки рекордно високо ниво през януари, според данните на Института за енергиен икономически и финансов анализ.

В същото време Европа е увеличила до такава степен доставките си на американски втечнен природен газ след началото на войната в Украйна и още повече след войната в Близкия изток, че САЩ са на път да се превърнат в основен доставчик на газ на Стария континент през 2026 г., посочва институтът в проучването си.

Норвегия е водещ доставчик за ЕС 

Норвегия продължава да е водещ доставчик за ЕС с дял от 31 на сто през първото тримесечие на 2026 г., следвана от САЩ (28 на сто) и Русия (14 на сто) за целия си внос (тръбопроводи и втечнен природен газ), сочат данни на ЕК.

"Преминаването на Европа от газ по тръбопроводи към втечнен природен газ трябваше да гарантира сигурността на доставките и диверсификацията. Прекъсванията, причинени от войната в Близкия изток, и прекомерната зависимост от американския втечнен природен газ обаче показват, че планът на Европа се е провалил и на двата фронта“, каза Ана Мария Ялер-Макаревич, анализатор в института, цитирана в комюникето.

"Втечненият природен газ се превърна в ахилесовата пета на европейската стратегия за енергийна сигурност, което я прави уязвима за високите цени и нови форми на прекъсване на доставките“, добави тя. Според мозъчния тръст ЕС би могъл да доставя 80 на от вноса си на втечнен природен газ от САЩ до 2028 г.

Пламен Иванов
Пламен Иванов
