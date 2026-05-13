Македонски домашен любимец: Вързаха вълк като куче в Скопие (СНИМКА)

Заловиха вълк, който се е движил свободно с верига и каишка около врата си в скопския квартал "Козле". Новината за нестандартния домашен любимец съобщи македонската медия "360 степени". Вълкът е заловен снощи, като според зоологическата градина в Скопие става въпрос за диво животно, което някой е отглеждал незаконно като домашен любимец. Всичко започва след сигнал от загрижени граждани. Първо на място се намесват служители на Министерството на вътрешните работи, незабавно последвани от експертни екипи от зоологическата градина и представители на града.

Животното е успешно заловено и безопасно транспортирано до помещенията на зоологическата градина в Скопие.

Какво се случва с вълка?

От зоопарка информират, че в момента вълкът е настанен в приемна грижа и ще му бъдат осигурени подходящи грижи.

„През предстоящия период вълкът ще бъде под карантина под постоянно здравно наблюдение от експерти. За щастие ситуацията приключи без последствия, защото е питомно и мирно животно", казват от зоопарка в Скопие.

Отглеждането на диви животни е забранено

Затова те апелираха към обществеността, че отглеждането на диви животни в плен е забранено и изключително опасно, тъй като те имат свои собствени естествени инстинкти, които не могат да бъдат задоволени в домашни условия.

„Вълците не са домашни любимци и не трябва да се държат в плен или в неподходящи условия“, казват от зоопарка в Скопие.

Кметът Орче Джорджиевски също реагира на ситуацията с вълка, осъждайки безотговорността на лица, които заплашват обществения ред и безопасността на гражданите. ОЩЕ: Изумителна рядко срещана дива котка е забелязана за първи път от десетилетие (СНИМКИ)